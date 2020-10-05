特朗普出院“兜风” 被批不顾他人安危

（德国之声中文网）周日（10月4日）特朗普短暂离开国家军事医疗中心，戴着口罩、坐在总统专车内对聚集在医院外的支持者致意，特朗普努力向外界证明他安然无恙，试图破除周末以来对于他的病情前后矛盾的消息。特朗普的医生对他的最新病况表示乐观，并暗示他可能周一（10月5日）出院。

但是专家们批评，此次出行是在违反特朗普政府自己规定的公共卫生准则，患者应在治疗和康复期间进行隔离。而他出行的行为也危及了美國特勤局保镖的健康。

特朗普先前一再受到指责违反公共卫生准则并传播关于新冠病毒的错误资讯，此次出发前，他在推特的一段录像中表示，亲身经历治疗期间，他学到了很多跟新冠肺炎有关的知识。

但他在社交媒体上遭到了卫生专家们的批评。乔治·华盛顿大学灾难医学中心的詹姆斯·菲利普斯（James Phillips）表示："这个完全没有必要的总统驾车出行，导致每个在车上的人都要被隔离14天。他们可能会生病、可能会死亡，只因为这场政治作秀。"

“一场公关秀”

白宫发言人贾德·迪尔（Judd Deere）则表示，已经采取了适当的预防措施来保护特朗普和他的随行人员，包括防护装备。他补充："医疗团队已说明此次行动相当安全。"

宾夕法尼亚大学医学院的医学伦理与健康政策部门主席泽克·伊曼纽尔（Zeke Emanuel）则在推特上写道："特勤保镖带着一个COVID-19病人开车，车窗紧闭，毫无必要的冒着感染风险，为了什么？一场公关秀。"

此前，特朗普的医疗团队汇报表示总统已经"持续好转"并有可能可以返回白宫，在白宫有设施进行治疗和隔离，并称特朗普最早可于周一出院。

周日，特朗普的白宫医师西恩·康利（Sean Conley）在汇报中表示，特朗普的病情在周五（10月2日）"迅速发展"，他带着高烧住进了国家军事医学中心接受治疗，他的氧气水平当时也下降，令人担忧。

卫生专家批评，政府部门、特别是特朗普的医疗团队所发出的消息，引起混乱。周日，康利承认向大众隐瞒特朗普需要额外补充氧气的事实，以表现出一种"乐观的态度"。

周六，白宫幕僚长梅多斯(Mark Meadows)告诉记者，特朗普的病情"令人十分担心"，并且还不能确定他会完全康复。

须追踪数百人 尽可能传递竞选活动在继续的信号

距离美国总统大选最后一个月，特朗普的确诊和住院治疗使他现在只能旁观他的竞选活动。

同时，拜登于周日宣布自己的新冠检测为阴性，并会在周一前往关键摇摆州佛罗里达。

特朗普和他的顾问也在尽可能传递竞选活动在继续的信号。周日，他的副竞选经理杰森·米勒（Jason Miller）告诉美国广播公司ABC，他曾在周六花了半小时与特朗普谈话，而总统在"开玩笑"。

有担心认为，特朗普可能将新冠病毒暴露给了许多其他的人。特朗普的顾问和医生列出了他的活动时间表，周四（10月1日），他在新泽西州贝德明斯特遇见了超过30名捐助者，甚至在希克斯（Hope Hicks）宣布确诊后。当时在新泽西募款活动上的人员超过了200人，现在正在进行追踪，潜在人数可能高达上千人。

《华尔街日报》和NBC的民调指出拜登以53%比39%领先特朗普，这项民调是在第一场总统辩论的后两天、特朗普确诊的消息出现之前所举行。

不仅是特朗普和希克斯，还有多名白宫人员和至少三名共和党参议员确诊，以及第一夫人梅拉尼娅，但她没有出现严重症状。

公共卫生专家对"白宫群体"表示关注。他们参与了9月26日于白宫玫瑰园举行的保守派法官艾米·康尼·巴雷特(Amy Coney Barrett)最高法院大法官的提名仪式。





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杨宇/苗子（法新社）

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