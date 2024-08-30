特朗普出新书《拯救美国》 为会晤普京辩护

即将面世的特朗普新书中，特朗普对外国政要的看法格外引人注目。他称自己与普京能够相互理解，关系处得不错。此外，他还对脸书创立者扎克伯格作出批评和威胁。

（德国之声中文网）美国前总统特朗普的新书《拯救美国》（Save America）将于9月3日面世，美联社本周四获得书中内容节选。这本书将以99美元的价格出售，签名版则为499美元。

这本书包含了特朗普总统任期以及选战期间的照片、轶事以及回忆，比如特朗普与“老虎”伍兹等体育名人，或者与朝鲜当权者金正恩、德国前总理默克尔的合影。此外，2021年冲击国会事件前，特朗普在华盛顿发表演说吸引大量观众的照片也列在书内。

“弗拉基米尔是个强人”

书中最引人注目的部分内容或许是特朗普对外国政要的看法。他曾多次称赞专制领导人如习近平、普京。就普京，特朗普指出，在美国前总统布什以及奥巴马任内，俄罗斯都曾攻城略地，但在他的任内没有。

“弗拉基米尔是个强人”，特朗普写道。“但我们能够相互理解，关系处得不错。”

2018年，特朗普与普京在赫尔辛基进行了两小时会谈，仅有二人各一名翻译陪同。在之后的记者会上，特朗普就俄罗斯干预2016大选表态模糊：“我对我的情报人员有很大的信心，但我要告诉你，总统普京今天的否认极其强有力。”

特朗普的相关立场、特别是他在赫尔辛基与普京的会晤在美国国内受到强烈批评。当时，美国联邦检察官刚刚起诉了俄罗斯情报部门GRU十余名成员干预2016年美国大选，对特朗普的对手、民主党人希拉里·克林顿的竞选进行破坏。

特朗普自己的国家情报负责人当时也回应称，美国机构发现了清晰的证据，显示俄罗斯干预了2016年选举，并参与了“削弱我们民主的渗透行为”。

书中， 特朗普在此次峰会记者会的一张图片下写道：“这是非常复杂的一天。我与俄罗斯总统普京有非常好的会晤，所有人都承认这一点。但之后虚假新闻开始传播虚假的故事。”

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威胁扎克伯格

书中还有一张特朗普与脸书创立者扎克伯格的合影。特朗普在书中对扎克伯格2020年捐赠4亿美元给地方选举办公室作出指责，并称：“我们在紧密关注他。如果他这次做什么非法的事情，他的余生将在监狱度过，就像其他在2024年总统选举中欺骗的人一样。”

而扎克伯格本人本周一（8月26日）则在一封致国会众议院司法委员会共和党籍主席吉姆·乔丹（Jim Jordan）的信中表示，他不会再次捐款，以扩大选民的选举途径。2020年，扎克伯格夫妇通过其慈善机构向当年的总统选举捐赠了4亿美元，用于帮助地方选举办公室在疫情之下为投票工作做准备，包括投票点用于防止病毒传播的保护装备，可开车投下选票的地点以及处理邮寄选票的设备。

扎克伯格在信中说：“我知道有些人认为，这一工作更令两党中的一党受益。”“我的目标是中立的，并不想施加影响…所以我不计划这次再做类似的捐赠。”

扎克伯格的Meta公司周四未对特朗普的新书置评。在特朗普遭袭事件后，扎克伯格曾称赞他当时挥舞拳头的反抗手势。

此外，扎克伯格在致吉姆·乔丹的信中还表示，拜登政府在新冠疫情期间曾对脸书施压，要求后者移除部分相关信息，“包括幽默和讽刺”。

白宫则发声明回应称：“当面临一场导致人员死亡的疫情时，本届政府鼓励采取负责任的行动，以保护公众健康安全。我们认为，科技公司和其它私人行为者应考虑其行为的效果。”

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（美联社、法新社）

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