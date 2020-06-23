特朗普出“大招” 破坏纪念碑将被重罚！

（德国之声中文网）周五，美国总统特朗普签署了一项保护纪念碑、纪念馆和雕像的行政命令。他取消了这周末前往新泽西高尔夫度假村的计划，表示将留在华盛顿"以确保法律和秩序得到执行"。
行政命令指出，联邦政府将 "最大程度 "起诉任何破坏或亵渎古迹、纪念碑或雕像的个人或团体。
特朗普还发出警告，表示会暂停那些未能保护古迹的州和执法部门的联邦资金。
取消度假
特朗普还在推特上发布了一张FBI的通缉海报，上面有15名因"破坏联邦财产"而被通缉的嫌犯照片。
他的配文是："许多人被拘留，还有许多人因为破坏拉斐特公园的联邦财产而被通缉。10年监禁。"
在宣布他将因此取消去新泽西州度周末的计划时，他说："纵火犯、无政府主义者、抢劫者和煽动者基本上已经被制止了……我正在做的是保证社区安全的必要工作--这些人将被绳之以法！"
正在人们对新冠激增的担忧加剧之时，特朗普在登上空军一号之前的几个小时取消了周末行程。一名总统发言人说，取消计划与不断上升的感染率毫无关系。
美国第七任总统杰克逊的肖像也印在20美元钞票上
前总统杰克逊的雕像成为攻击目标
本周早些时候，一些示威者试图用绳子拉倒美国前总统安德鲁·杰克逊的骑马雕像，该雕像位于白宫附近的拉斐特广场中心。杰克逊生前是奴隶主。特朗普之后表示，将对任何破坏或亵渎联邦财产的人采取严厉行动。
特朗普已经授权政府官员逮捕违反行政令的人，并补充说，规定可以进行追溯实施。他在推特上说："我已授权联邦政府逮捕任何破坏、毁坏美国纪念碑、雕像或其他此类属于美国联邦财产的人，根据《退伍军人纪念保护法案》或其他相关法律，违反者最高可判处10年监禁。"
5月末，黑人弗洛伊德之死引发各地爆发示威，一些城市的抗议活动演变成骚乱，南方邦联人物雕像成为示威者攻击的目标。
文木/王凡 (美联社，法新社)
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世界各地的反种族主义示威浪潮
巴黎：战神广场上的抗议
数天前，法国警方刚动用催泪瓦斯驱赶过示威者；所预告的上周六（5月6日）在埃菲尔铁塔和美国大使馆前举行的示威活动起初也遭当局禁止。然而，在首都巴黎及其它地方，成千上万人仍走上街头，声讨种族主义。在各大城市的郊区，针对黑人的警察暴力尤为普遍。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
列日：禁令之下照样示威
与大多数欧洲国家一样，在对世界其它地区的殖民剥削和欺压方面，比利时也占有一份。如今的民主刚果曾是国王利奥波德二世（Leopold II）的私产，并在他的名下，建立了一个种族主义的非法政权。尽管有因新冠疫情导致的禁令，在首都布鲁塞尔以及安特卫普和列日等重要城市，人们仍举行了反对种族主义的示威游行。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
慕尼黑：多彩巴伐利亚
德国境内最大规模示威活动发生在慕尼黑，有３万人参加。科隆、法兰克福和汉堡等城市也出现较大规模示威活动。由于参与者源源不断，在首都柏林，警方不得不一度封锁进入亚历山大广场的通道。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
维也纳：示威人数超５万
根据警方提供的数字，在奥地利首都维也纳，上周五就聚集了约５万人，成为数年来最大规模的示威浪潮之一。这些年奥地利其实也发生过“伊维萨岛丑闻”及2019年右翼联合政府崩解这样的重大事件。据记者报道，一辆警车也被人喷上了“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）这样的字眼。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
索非亚：禁令无用
与其它众多欧洲国家一样，保加利亚目前也禁止十人以上集会。然而，仍有成百上千人在首都索非亚聚集一起，呼喊乔治·弗洛伊德生前的最后一句话“I can't breathe”（我无法呼吸），并同时提醒人们不要忘了保加利亚社会中也存在种族主义现象。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
都灵：新冠时期的抗议
在都灵，这位女性索性把自己的政治诉求贴在了因冠状病毒瘟疫而必须佩戴的口罩上：“在意大利，黑人的命也是命。”在罗马和米兰也发生示威，其规模可能是自意大利实施新冠限制措施以来最大的。欧盟各国中，意大利是非洲移民的最大接收国之一。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
里斯本：现在行动！
在葡萄牙首都里斯本，这两名示威者拉开的一面横幅上写着“现在行动”。此次集会未获批准，不过，警方还是未加干预。在葡萄牙，也一再发生针对黑人的的警方暴力。2019年1月，在一次类似事件发生后，成百上千人自发举行示威，警察向他们发射了橡皮子弹。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
墨西哥城：弗洛伊德和洛佩斯
在墨西哥，除了乔治·弗洛伊德之死，泥瓦匠乔万尼·洛佩斯（Giovanni Lopez）的类似命运也震动了全国。今年５月，因未戴口罩，洛佩斯在西部的哈利斯科州（Jalisco）被捕，并显然死于警方暴力。自数天前一段此次执法行动的视频曝光以来，墨西哥示威者们的愤怒情绪增加。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
悉尼：对原住民的种族主义
悉尼举行的示威集会以传统的烟熏仪式开始。至少２万名参加者不仅以此表达对弗洛伊德的声援，而且，也表达与同样成为警方种族主义暴力牺牲品的澳洲原住民的团结。示威者们要求，不能再有任何原住民在被警方拘留期间死亡。
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世界各地的反种族主义示威浪潮
比勒陀利亚：高举的拳头
高举的拳头是#BlackLivesMatter运动的一种象征。其实，这一象征的历史要长得多：1990年 2月，自由斗士纳尔逊·曼德拉被南非种族隔离政府从狱中释放，在重获自由的一刻，他将拳头伸向空中，就像现在的这位比勒陀利亚的示威者。在南非，白人依旧常常受到优先对待。
作者: David Ehl