特朗普出“大招” 破坏纪念碑将被重罚！

（德国之声中文网）周五，美国总统特朗普签署了一项保护纪念碑、纪念馆和雕像的行政命令。他取消了这周末前往新泽西高尔夫度假村的计划，表示将留在华盛顿"以确保法律和秩序得到执行"。

行政命令指出，联邦政府将 "最大程度 "起诉任何破坏或亵渎古迹、纪念碑或雕像的个人或团体。

特朗普还发出警告，表示会暂停那些未能保护古迹的州和执法部门的联邦资金。

取消度假

特朗普还在推特上发布了一张FBI的通缉海报，上面有15名因"破坏联邦财产"而被通缉的嫌犯照片。

他的配文是："许多人被拘留，还有许多人因为破坏拉斐特公园的联邦财产而被通缉。10年监禁。"

在宣布他将因此取消去新泽西州度周末的计划时，他说："纵火犯、无政府主义者、抢劫者和煽动者基本上已经被制止了……我正在做的是保证社区安全的必要工作--这些人将被绳之以法！"

正在人们对新冠激增的担忧加剧之时，特朗普在登上空军一号之前的几个小时取消了周末行程。一名总统发言人说，取消计划与不断上升的感染率毫无关系。

美国第七任总统杰克逊的肖像也印在20美元钞票上

前总统杰克逊的雕像成为攻击目标

本周早些时候，一些示威者试图用绳子拉倒美国前总统安德鲁·杰克逊的骑马雕像，该雕像位于白宫附近的拉斐特广场中心。杰克逊生前是奴隶主。特朗普之后表示，将对任何破坏或亵渎联邦财产的人采取严厉行动。

特朗普已经授权政府官员逮捕违反行政令的人，并补充说，规定可以进行追溯实施。他在推特上说："我已授权联邦政府逮捕任何破坏、毁坏美国纪念碑、雕像或其他此类属于美国联邦财产的人，根据《退伍军人纪念保护法案》或其他相关法律，违反者最高可判处10年监禁。"

5月末，黑人弗洛伊德之死引发各地爆发示威，一些城市的抗议活动演变成骚乱，南方邦联人物雕像成为示威者攻击的目标。

文木/王凡 (美联社，法新社)