（德国之声中文网）显然，特朗普还没有厌倦自己的总统生活。他在空军一号上接受英国《星期日邮报》专访，表示已经做好准备，参加2020年的总统大选。他说，"我完全有意这样做。看上去，大家也都希望我这样做"。

这位现任美国总统还表示，他完全看不到民主党方面有可能战胜他的人选--"他们我都认识，而我看不到任何人（能挑战我）"。自2017年1月宣誓就职以来，特朗普多次暗示，不会就只干这一届。

假设特朗普2020年再次当选的话，他将成为美国历史上在任时年龄最大的总统--截至2025年总统任期最后一年，他将满79岁。此前在位时年龄最大的美国总统是里根（77岁）。

采访特朗普的是英国记者皮尔斯·摩根（Piers Morgan），他自称是特朗普的老朋友，表示"之所以我是他唯一愿意聊的英国记者，是基于我们之间多年的友谊"。

周一芬兰见普京

这个周末，特朗普与他的妻子梅拉尼娅一起在苏格兰坦伯利豪华高尔夫球场度过。之前，他在布鲁塞尔参加了为期两天的北约峰会，之后访问英国，见了梅首相和英国女王伊丽莎白二世。

谁是全球最有影响力的人？ 第一名：普京 《福布斯》杂志（Forbes）最新发布的2016年度“全球最具影响力人物”排行榜中，俄罗斯总统普京再次稳居榜首。他已经连续四年蝉联《福布斯》榜首。该杂志今年对他的评价是，这名俄罗斯总统“几乎在全球的每个角落都发挥了俄罗斯的影响力。从俄罗斯到叙利亚，抑或是美国大选，普京依然能够得到他想要的。”

谁是全球最有影响力的人？ 第二名：特朗普 上个月刚刚赢得美国大选的特朗普跃居排行榜的第二名。去年的榜单上，他排在第72位。就在不久前特朗普登上了《时代周刊》封面，当选2016年度风云人物。与之相比，即将卸任的奥巴马的表现相当黯淡，这次《福布斯》排名中，从去年的第3位跌落至第48位，名次还不如中国的“二马”——阿里巴巴集团创始人马云（第28位）和腾讯公司创始者之一马化腾（第45位）。

谁是全球最有影响力的人？ 第三名：默克尔 第三位大人物是一位女性。这位德国总理去年排行第二名。默克尔已经做了11年德国总理，她最近宣布将在明年谋求连任。

谁是全球最有影响力的人？ 第四名：习近平 去年排名第五的习近平今年上升了一位，名列第四。《福布斯》评价道，自从2016年他被认定为中国共产党“核心”领导人，获得了与毛泽东和邓小平相当的地位后，习近平比以往任何时候都要强大。另外一名中国领导人李克强也榜上有名，排在第12位。

谁是全球最有影响力的人？ 第五名：教宗方济各 教宗方济各今年排名第五位。他曾是美国《时代》周刊2013年选出的年度风云人物，编辑部给出的理由是，他有力量改变世界。

谁是全球最有影响力的人？ 第六名：耶伦 美联储主席耶伦（ Janet Yellen ）是跻身前20位的第二名女性。除了默克尔之外，今年新上任的英国女首相梅排名在第13位。

谁是全球最有影响力的人？ 第七名：比尔·盖茨 超级富豪，微软公司共同创始人比尔·盖茨（Bill Gates）名列第七位。紧随其后的是谷歌创始人之一佩奇（Larry Page）。

谁是全球最有影响力的人？ 第九名：莫迪 印度总理莫迪排名稳定，保持着去年第九名的成绩。11月他出任预料地宣布废除500卢比和1000卢比两种面额的纸币 （分别约合6.7欧元和13.6欧元），莫迪表示，此举旨在打击贪污腐败。（图为金砖五国领导人合影）

谁是全球最有影响力的人？ 第十名：扎克伯格 32岁的脸书创始人扎克伯格排名第10。就在上个月，有媒体曝光，Facebook正在秘密研发一个带有审查功能的中国版本，以期进入中国市场。扎克伯格是今年《福布斯》榜单前十名中年纪最轻的一位。本年度排行中，还有一位年龄与他相仿的入榜人，排在第43位的朝鲜领导人金正恩（33岁）。三个多月前，朝鲜进行了第5次核试验，此后，美国和中国开始就安理会通过一份制裁朝鲜的新决议进行谈判。



周一（7月16日），特朗普将在赫尔辛基与俄罗斯总统普京举行会谈。这次会面得到外界极大关注，这是自特朗普上台以来两人进行的第三次双边对话，而之前的两次都是在国际会议期间进行的。

相比普京，德国人更怕特朗普

根据德新社委托民意调查机构YouGov进行的最新民调，近三分之二的德国人认为，相对于普京而言，特朗普给世界和平带来的威胁更大。人们表示，相比特朗普，普京让人更有好感，能力更强，权力更大。特别是在能力方面，两人差距极大：在对比这两位领导人事，只有5%的人认为，特朗普能力较强，而56%的人则认为普京能力更强。

根据调查，64%的受访民众认为，特朗普给世界和平带来更大威胁；只有16%的人这样看普京。这种看法与党派出身关系不大。即便是在德国支持联盟党（CDU、CSU）的人，也普遍对普京更有好感（31%支持普京，7%支持特朗普）；认为普京能力更强、更有权力，也认为特朗普更危险。

普京、特朗普假期这么High “光膀子”的领导人 俄罗斯总统普京和国防部长谢尔盖·绍伊古（右）8月1日至3日在南西伯利亚度假。图中，两人都选择了“光膀子”晒肉、秀身材。

普京、特朗普假期这么High “好大一条鱼！” 这次度假的主题是打猎和捕鱼。图中，普京拎着捕获的一条梭子鱼（也称“狗鱼”），看起来心情大好。

普京、特朗普假期这么High 也会潜水 光钓鱼好像还不过瘾。普京也穿上潜水服，似乎要直接下水捉鱼。

普京、特朗普假期这么High 还能开船 特工出身的普京，非常喜欢展示自己的多才多艺。对于能开飞机、会跳伞、爱柔道的他，开船只是“小菜一碟”。

普京、特朗普假期这么High 宣传“硬汉”形象 图上是普京2015年夏天度假时的照片，这张“马背照”传遍世界。这位俄罗斯“强人”很喜欢利用宣传照片，塑造自己的强大形象。

普京、特朗普假期这么High 特朗普也去度假了 在上周五，美国总统特朗普也开启了17天假期。据《华盛顿邮报》报道，这比奥巴马刚上台时的假期可多不少。

普京、特朗普假期这么High 度假因为“白宫要换空调”？ 选战时，特朗普曾表示，自己当上总统后不会休假。不过，他这次休假似乎是“必须的”。据美国媒体ABC报道，白宫要换掉已用了27年的空调设备，腾清整个西厢办公室。选在这个时间休假也算是“不得已”之举吧。

普京、特朗普假期这么High 最爱高尔夫 特朗普将在他位于贝敏斯特（新泽西州）的乡村庄园度过假期。他在那里有一个高尔夫球俱乐部。这位总统又可以挥起他最爱的高尔夫球杆了。 作者: 王凡



王凡/达扬（德新社，Tageschau等）