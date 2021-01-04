 特朗普再禁支付宝等8款中国app | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2021

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时政风云

特朗普再禁支付宝等8款中国app

在总统当选人拜登上任前两周，现任总统特朗普的行政命令又将中美紧张关系升级。外界关注，拜登会不会取消这些对中国的相关禁令。

USA Washington. Donald Trump

针对特朗普卸任两周前对8款中国app再发禁令，美国腾讯发言人和中国驻华盛顿大使馆没有立即置评。

(德国之声中文网) 路透社报导，白宫表示，美国总统特朗普周二 (1月5日)签署了一项行政命令，禁止使用8款中国软件应用程式进行交易，当中也包括蚂蚁集团支付宝。

一名高级政府官员告诉路透社，此举旨在遏制中国软件应用程式对美国人构成的威胁，这些app拥有庞大的用户群，并能获取敏感数据。

该命令认为，美国必须对中国软件应用开发商采取积极行动，以保护国家安全。该命令责成商务部在45天内哪些交易将在命令下被禁止，也将腾讯的QQ钱包和微信支付列入目标。该命令还点名了CamScanner、SHAREit、腾讯QQ、VMate和WPS Office。

更多阅读：白宫如何“禁”微信？美国华人欲“翻墙”

行政命令称 :「通过智能手机、平板电脑和电脑等个人电子设备，中国的联网软件应用可以访问并获取用户的大量信息，包括敏感的个人身份信息和隐私信息。收集这类数据将允许中国追踪联邦雇员和承包商的位置，并建立个人信息档案。」

北京：美方“损人不利己”

对于特朗普要签令封杀支付宝、微信支付等app的消息，中国外交部周三（1月6日）做出回复。中国外交部发言人华春莹称，“这是美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压外国企业的霸凌、霸道、霸权行为的又一个例证”，并称美方此举“损人不利己”。

华春莹还表示，美国相关做法也给世人提供了很生动的教材，“美国虽然嘴上讲着自由市场经济和公平竞争，但它却是怎么做的？”她也呼吁美方尊重市场经济和公平竞争的原则，并称中方“当然将采取必要措施维护中国企业的正当、合法权益”。

USA Wilmington Rede Joe Biden

拜登可以在就任总统的第一天就撤销该命令，不过他的过渡团队没有立即回应对此事的评论请求。

萧规曹随?

特朗普在卸任前对中国动作频频，但民主党总统当选人拜登上任后会否延续这种强硬态度，或是如何应对来自中国的具体科技威胁，都还没有明确的讨论与计划。

另一位美国官员告诉路透社记者，尽管命令给予行政单位45天的时间，但商务部计划在1月20日之前采取行动，以确定交易禁止。

DW.COM

德国之声专栏作者Frank Sieren认为，将TikTok和WeChat逐出美国，与在中国禁脸书和谷歌同样短视。此举只会损害当事国自己。对欧洲而言，则需要有明确的游戏规则。

所罗门群岛与台湾断交，再度凸显中国在金元外交上的强势；此外中国人普遍使用的手机移动支付系统是否会对国际货币体系构成挑战，也是德语媒体关注的话题。

美国国务卿蓬佩奥在接受美国FOX新闻台采访时表示，特朗普政府将在“未来几天内”对白宫认定为“对美国国家安全构成威胁”的中国软件公司采取行动。这其中不仅包括TikTok（抖音国际版），同时还包括 Wechat（微信） 等其它软件。

在这项命令之前，特朗普曾在8月签署另一行政命令，指示商务部阻止美国与微信和中资视频应用TikTok的一些交易。不过，部份限制措施因可能妨碍言论自由遭法院要求暂停实施。

命令若生效，这些中国应用程式将在美国被禁用，并禁止苹果公司（Apple Inc）和Alphabet Inc的应用商店提供这些应用程式给用户下载。

这位政府高官告诉路透社记者，白宫有信心新的限制措施能够经得起司法审查，因为像支付宝这样的应用程序难以提起第一修正案的诉讼。

美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）在一份声明中说，他支持特朗普「致力于保护美国人的隐私和安全，使其免受中共的威胁」。

路透社11月报导称，美国国务院已提案将蚂蚁集团列入贸易黑名单，以阻止美国投资者参与其利润丰厚的首次公开募股。但在阿里巴巴集团控股公司总裁埃文斯(Michael Evans)敦促商务部拒绝该提议后，负责监督黑名单的商务部搁置了该提议。

蚂蚁集团是中国重要的行动支付公司，通过行动应用程式提供贷款、支付、保险和资产管理服务。阿里巴巴持有蚂蚁的33%的股份，因此该集团由阿里巴巴创始人马云控制，但目前美国用户无法使用。

邹宗翰 (路透社)

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