特朗普再禁支付宝等八款中国应用

(德国之声中文网) 路透社报导，白宫表示，美国总统特朗普周二 (1月5日)签署了一项行政命令，禁止使用8款中国软件应用程式进行交易，当中也包括蚂蚁集团支付宝。

一名高级政府官员告诉路透社，此举旨在遏制中国软件应用程式对美国人构成的威胁，这些app拥有庞大的用户群，并能获取敏感数据。

该命令认为，美国必须对中国软件应用开发商采取积极行动，以保护国家安全。该命令责成商务部在45天内哪些交易将在命令下被禁止，也将腾讯的QQ钱包和微信支付列入目标。该命令还点名了CamScanner、SHAREit、腾讯QQ、VMate和WPS Office。

行政命令称 :「通过智能手机、平板电脑和电脑等个人电子设备，中国的联网软件应用可以访问并获取用户的大量信息，包括敏感的个人身份信息和隐私信息。收集这类数据将允许中国追踪联邦雇员和承包商的位置，并建立个人信息档案。」

萧规曹随?

特朗普在卸任前对中国动作频频，但民主党总统当选人拜登上任后会否延续这种强硬态度，或是如何应对来自中国的具体科技威胁，都还没有明确的讨论与计划。

另一位美国官员告诉路透社记者，尽管命令给予行政单位45天的时间，但商务部计划在1月20日之前采取行动，以确定交易禁止。

在这项命令之前，特朗普曾在8月签署另一行政命令，指示商务部阻止美国与微信和中资视频应用TikTok的一些交易。不过，部份限制措施因可能妨碍言论自由遭法院要求暂停实施。

命令若生效，这些中国应用程式将在美国被禁用，并禁止苹果公司（Apple Inc）和Alphabet Inc的应用商店提供这些应用程式给用户下载。

这位政府高官告诉路透社记者，白宫有信心新的限制措施能够经得起司法审查，因为像支付宝这样的应用程序难以提起第一修正案的诉讼。

美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）在一份声明中说，他支持特朗普「致力于保护美国人的隐私和安全，使其免受中共的威胁」。

路透社11月报导称，美国国务院已提案将蚂蚁集团列入贸易黑名单，以阻止美国投资者参与其利润丰厚的首次公开募股。但在阿里巴巴集团控股公司总裁埃文斯(Michael Evans)敦促商务部拒绝该提议后，负责监督黑名单的商务部搁置了该提议。

蚂蚁集团是中国重要的行动支付公司，通过行动应用程式提供贷款、支付、保险和资产管理服务。阿里巴巴持有蚂蚁的33%的股份，因此该集团由阿里巴巴创始人马云控制，但目前美国用户无法使用。

邹宗翰 (路透社)