 特朗普再次表示输了可能会离开美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2020

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时政风云

特朗普再次表示输了可能会离开美国

距离美国总统大选正式投票仅剩两周左右，但已经有近2770万选民提前投了票，这一比例前所未有。现任总统特朗普表示，如果他败选，将会离开美国。

USA Townhalls Fragestunde Trump Biden ( Evan Vucci/AP/dpa/picture-alliance)

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美国总统选战进入白热化，随着选择邮件投票的选民增加和政治分歧加深，可能需要更长的时间才能确定投票结果。德国之声列出了几个选举日过后的可能情景。

美国总统大选将於11月3日举行，特朗普拒承诺交出权力引起政界哗然，不仅民主党人全力抨击，共和党高层也明确表态，会让权力和平有序移交。

谁愿意在选举前就谈论可能的失败及其后果呢？美国总统特朗普则是以近乎威胁的方式不直说是否接受选举结果。

距美国大选还剩100天，尽管民调支持率糟糕，有意蝉联的美国现任总统特朗普仍相信自己会胜选。他的民主党竞争对手拜登也在这一天向自己的支持者们发出呼吁。

（德国之声中文网）美国总统大选正式投票将在11月3日举行，但是据佛罗里达大学美国选举项目调查显示，到目前为止已经有近2770万选民通过邮寄投票或者提前投票的方式参与了大选。“美国之音”报道称， 这一破纪录的数字，部分原因是在新冠病毒大流行的情况下人们担心选举日当天投票站的人潮。

民主党总统候选人拜登上周末在北卡罗来纳州的“免下车集会”造势活动上表示：“我们必须保持惊人的势头，绝不能松懈。”他的支持者们按响喇叭表示赞同。拜登向支持者发出呼吁：“不要等了，今天就去投票！”

在这场造势大会上拜登再次批评特朗普政府实施的防疫政策。特朗普上周末声称美国的疫情已经“越过了最高峰期”。但是拜登指出，美国目前新增的确诊病例数正在达到数月来的新高。拜登说：“如果他（特朗普）相信我们已经转危为安了，那他真的就像我祖父会说的那样：这个家伙疯了。”拜登说：“情况越来越糟，但是他却一直对我们撒谎。”

特朗普败选会离开美国？ 

据“今日美国”报道，特朗普上周五参加在佐治亚州举行的竞选集会上罕见地提到自己可能败选。他说，如果败给拜登，他可能感觉不会那么好。“没准我会离开这个国家。我不知道。”特朗普开玩笑地说。

根据美国多家民意调查机构的调查以及在多个“战场州”，拜登相对于特朗普都保持着明显优势。 RealClearPolitics网站报道称，民主党在全美民调中领先共和党8.9个百分点。

特朗普并不是首次公开表示，如果他败选就有可能离开美国。上个月他在北卡罗来纳州费耶特维尔参加竞选集会时就曾说过，如果拜登赢了，那么支持者们可能永远都见不到他（特朗普）了。当时他说：“我不知道我会做什么。我将不会再和你们讲话了。”

当时拜登的竞选团队还在推特上转了这段视频，同时加评论称：“我是拜登。我赞同这个说法。”

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