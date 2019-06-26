特朗普再次不按常理出牌 要跟金正恩说Hello

（德国之声中文网）美国总统特朗普邀请朝鲜领导人金正恩本周日（6月30日）在朝鲜半岛内部边界上来一次即兴会面。特朗普周六在推特上发文称，他将与韩国总统文在寅一起离开大阪G20峰会，前往首尔，"我在那里时，若朝鲜的金主席看到了，我会在边界非军事区会晤他，就这么简单，同他握握手，说声哈啰（？）！"

此前，坊间已有猜测称，特金有可能再度会面。俩人曾在新加坡及河内举行过两次双边会谈。不过， 白宫和特朗普本人起初都否认有在朝鲜半岛内部边界上见面的计划。特朗普后来说，他不过是伸出了一个触角，也不知道，金此刻是否在朝鲜，如果金在那里，"我们就见个两分钟" ，"这就是我们能做的所有事情了"。

这位美国总统再度为与这个被指责对人民凶残的朝鲜掌权者有"良好关系"做了辩护。他称，"相互有交往，这是一件好事情"。他表示，他确信，要不是作为美国总统的他提出动议，实现会晤，肯定就已经爆发了战争。

平壤快速回应

朝鲜政府称特朗普关于双方最高领导人在非军事区见面的这一建议"很有意思"。朝通社周六援引副外相崔善姬的话报道说，平壤认为这是一个非常有趣的建议，但美方尚未就此与朝方正式接触。崔善姬称，如果在朝韩边境地区实现了特朗普提议的领导人见面，将是加深两位国家领导人之间的关系、推进双边关系的有一个重要机会。

2018年1月，特朗普和金正恩在新加坡举行首次双边峰会，向外界发出令人充满希望的信号；今年2月，俩人在越南首都河内第二次会谈，无果而终。如果周日在朝鲜半岛内部边界会面，将是这两位国家领导人之间的第三次。河内峰会后，有关新加坡峰会上粗略商定的朝鲜裁核谈判遭遇了搁浅的命运。

凝炼/任琛（德新社、路透社）