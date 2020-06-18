特朗普再提中美脱钩 博尔顿续批「不适任」

(德国之声中文网) 6月18日，美国总统特朗普表示，与中国脱钩一直是美国政策的选项之一。他说: 「这不是莱特希泽的错，因为可能是我没有表达清楚。但是美国的确一直都保有这个政策选项，在一系列前提之下，可以完全与中国脱钩。」

周三(6月17日)，美国贸易谈判代表莱特希泽(Robert Lighthizer)出席众议院筹款委员会听证会时，说中美脱钩是「非常复杂」的议题。他说: 「我是否认为大家可以坐下就直接让中美关系脱钩呢?...不，我认为在几年前这是一个政策选项，但是在现在这个时后，我不认为这是合理的政策。」

莱特希泽也说，他预期日后因为税务和法规调整，将会有越来越多生产链移回美国，但是他也提到中美贸易协定仍会带来好的结果，例如中国扩大购买美国产品与服务。

中美关系近几个月因新冠疫情、香港问题降至低点，蓬佩奥和杨洁篪6月18日在夏威夷举行闭门会谈试图弥补嫌隙但是却无果而终。

特朗普在周四接受《华尔街日报》采访时也再次提到，他认为中国是蓄意把病毒散播到全球:「有可能是故意的...但你永远不知道。」但他又澄清说自己的看法并非来自于情报机构的调查，而且强调病毒扩散到全球是意外的可能性还是比较大。

特朗普适任与否受质疑

特朗普在本周六(6月20日)将会举办他三月以来的第一个造势大会。目前，特朗普的民调落后民主党对手拜登，特朗普寄望造势大会可以拉抬一点声势。虽然专家警告人群在密闭空间内聚集如同病毒温床，但共和党员表示会为参加者测量体温、发送口罩，因此造势活动将十分安全。

近日准备发表新书的前国安顾问博尔顿(John Bolton)在透过媒体披露部份书摘之后，接受媒体ABC News采访时，批评前东家特朗普「不适合当总统」。博尔顿说: 「我不认为他是总统办公室的适合人选。」他说: 「没有任何指导性的大原则能让我分辨出特朗普连任的好处。」

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)也赞同博尔顿的意见，在记者会上说: 「特朗普总统要做美国的总统，很清楚地在道德上不适任、智力上不完备。」佩洛西说她还在与民主党员讨论，是否将传唤博尔顿，邀请他说明他尚未出版的新书中的一些指控。

去年，博尔顿拒绝出席众议院的听证会，也威胁道如果他被传唤，他会对众议院提告。虽然之后他表示愿意出席参议院的听证会，但共和党掌控的参议院并没有因此传唤他。

张慈/邹宗翰 (综合报导)