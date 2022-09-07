特朗普再指控FBI栽赃构陷

（德国之声中文网）新德里电视台(NDTV)9月8日播放的专访中，特朗普说："他们放置了这些文件，这就是个圈套。"这位美国前总统认为，在所谓的机密文件案中，司法机关被工具化，"这对我们国家是件坏事。"

8月初，美国联邦调查局(FBI)搜查了特朗普位于佛罗里达的海湖庄园住所，并且查抄了多份标注为绝密的文件。特朗普在卸任后依然在私人场所持有机密文件之行为，很有可能触犯了联邦法律。目前，司法机关正在对此展开调查。

根据法律规定，美国总统卸任时必须将全部官方文档移交国家档案局保管。

FBI目前已经部分公开了搜查档案

《华盛顿邮报》9月6日报道指出，FBI对特朗普海湖庄园的突击搜查中，调查人员赫然发现了一些本受最高级别保护的极敏感文件。这些文件，甚至很多国家安全事务高官都不能见到，只有总统和若干重量级内阁成员可授权其他政府官员阅读。一般情况下，涉及国家一些秘密行动，整个政府机构中只有数十人有权知情，相关文件通常保存于安全设施，由监管官员负责。《华盛顿邮报》还披露，其中一文件涉及第三国核武器机密，但并未说明是哪个国家。

新德里电视台的专访还提及了2024年美国总统大选。特朗普表示，他将很快决定是否再次参选。他声称，"大家都希望我再次参选，在民调中我正领先。"如果他参选，"很多人将为此高兴。"

他在专访中还再次宣称在2020年大选中获胜，但是拜登"用大规模选举舞弊偷走了胜利"，"我有不容辩驳的证据。"

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。