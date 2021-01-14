特朗普再打华为 传撤销供应许可证

(德国之声中文网) 根据路透社1月17日报导，美国总统特朗普在卸任前3天，其政府通知包括芯片制造商英特尔在内的华为供应商，打算撤销数张向华为供货的许可证，并打算拒绝其他数十家企业为了向华为供货所提出的申请。

这一行动被视为是特朗普卸任前最后一次对华为出招。特朗普执政期间，不断试图降低这家全球最大电信设备制造商的竞争力，并将华为视为对美国国家安全和外交政策利益的威胁。

英特尔的发言人与美国商务部都没有立即针对这项消息发表评论。

在路透社取得的一封电子邮件中，美国半导体产业协会15日表示，美国商务部已经表明「有意愿拒绝大量对华为供货的许可证申请，并撤销一个以上之前已发布的许可证。」

消息人士告诉路透社，被撤销许可证的供应商不止一个。据传，有4家公司的8张许可证被吊销。

两名消息人士向路透社表示，日本闪存芯片制造商铠侠株式会社至少有一个执照被撤销。该公司并未立即做出评论。美国半导体协会的电子邮件称，这些行动涵盖的产品种类非常广泛，而该协会也询问各公司是否收到了通知。

邮件指出，许多半导体公司过去几个月都在等待美国政府核准供货的许可证，而在特朗普政府即将卸任的情况下，处理遭政府拒绝许可证申请将是一个挑战。

美国半导体协会的发言人目前没有针对路透社的提问做出回应。

后续效应

收到美国政府「有意拒绝许可证申请」通知的公司有20天的时间作出回应。如果结果有任何变化，美国商务部则有45天的时间告知这些公司，否则该决定便是最终决定。接着，半导体公司有45天的时间进行上诉。

美国2019年5月将华为列入商务部的出口管制实体名单，限制供应商向该公司出售美国商品和技术。但部分对华为的销售仍被允许。同时美国也扩大对该公司的限制，包括扩大美国管制在国外销售使用美国技术制造的半导体的许可证的权力。

一位知情人士告诉路透社，在特朗普政府颁布最新的命令前，约有150个价值1200亿美元的商品和技术许可证正在等待发放，这些许可证目前呈现被搁置的状态，因为美国各机构无法就是否应该发放这些许可证达成共识。

消息人士表示，另外有价值2800亿属於华为的商品和技术许可尚未被处理，但现在这些商品跟许可都面临被拒绝的可能性。美国去年8月出台的一项规定指出，具有5G功能的产品有可能被拒绝，但针对较不先进的技术销售，美国政府会依据实际情况决定。

消息人士称，美国政府从1月4日开始，与商务部丶国务院丶国防部和能源部的高级官员举行了6至7次会议，最终做出最新决定。消息人士告诉路透社，美国官员就哪些技术能够实现5G制定了详细的规范，并在规范出台後，立即执行该标准。

该人士说，根据这些规范，美国官员否决了150个有争议的许可申请中绝大多数的案件，并撤销了8个许可证。美国政府的最新行动，也是在前贸易律师史都华 (Corey Stewart)出任美国商务部的资深职位後开始执行，表明特朗普希望藉此推动强硬的中国政策。

在特朗普执政期间，美国还以其他方式打击华为。2018年12月，华为首席财务长孟晚舟在加拿大应美国要求被捕，她和华为被美国指控误导银行关於该公司在伊朗的业务状况。孟表示无辜，华为也否认从事间谍活动的相关指控，并不承认起诉书中的罪名。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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