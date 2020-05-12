特朗普再怼记者 发布会提前结束

周一白宫举行的疫情新闻发布会上，美国总统特朗普同一名华裔记者发生争执后，拂袖而去。此前，特朗普就曾多次同新闻记者发生言语冲突。
（德国之声新闻网）这次新闻发布会上，来自哥伦比亚广播公司的华裔记者蒋维嘉（音）问特朗普，为什么他总是将美国的新冠病毒检测同其他国家相比较，并对美国做出积极评价，就好像这是一场国际竞赛一样。特朗普回应道，"这个问题你应该去问中国。"
蒋维嘉则追问总统为什么偏偏对她说这番话，言外之意是总统表述是否同她的华裔血统有关。特朗普回应说，"任何人问我这么恶心的问题，我都会这么回答。"资料显示，蒋维嘉出生在中国，但在美国长大。
特朗普试图让另一位记者接着提问，而此时蒋维嘉则继续发言，不断追问。于是，特朗普中断了这场在白宫玫瑰园举行的记者会，返回了白宫。
特朗普入主白宫以来，发起了针对美国大部分传媒的猛烈攻势，同记者发生争吵更是时有发生。疫情爆发后，面对其应对措施迟缓的批评，特朗普多次迁怒于媒体，他称这些媒体对他"非常残暴"。
疫情期间，特朗普的另一个攻击目标则是中国。特朗普宣称，中国没有在第一时间向世界通报信息，并隐瞒了疫情的严重程度。
周日，特朗普在福克斯电视台回答观众提问时表示: "我面对的是充满了敌意的媒体，任何前任美国总统都没有见到过如此强烈的敌意。他们向我提出糟糕透顶、充满偏见的问题。传媒界的94%或95%都是充满敌意的。"而一天后，特朗普又在白宫表示，有些获得普利茨新闻奖的记者，根本就不是记者，而是窃贼，应当强迫他们交回奖品。
几天前美国总统特朗普在白宫召开的疫情简报会上建议专家不妨研究是否能直接向人体内注射消毒剂，或者将紫外线“直接送入体内”。这一言论立刻引发广泛的愤怒情绪。现在特朗普可能考虑取消简报会。 (26.04.2020)