特朗普再怼记者 发布会提前结束

（德国之声新闻网）这次新闻发布会上，来自哥伦比亚广播公司的华裔记者蒋维嘉（音）问特朗普，为什么他总是将美国的新冠病毒检测同其他国家相比较，并对美国做出积极评价，就好像这是一场国际竞赛一样。特朗普回应道，"这个问题你应该去问中国。"

蒋维嘉则追问总统为什么偏偏对她说这番话，言外之意是总统表述是否同她的华裔血统有关。特朗普回应说，"任何人问我这么恶心的问题，我都会这么回答。"资料显示，蒋维嘉出生在中国，但在美国长大。

特朗普试图让另一位记者接着提问，而此时蒋维嘉则继续发言，不断追问。于是，特朗普中断了这场在白宫玫瑰园举行的记者会，返回了白宫。

特朗普入主白宫以来，发起了针对美国大部分传媒的猛烈攻势，同记者发生争吵更是时有发生。疫情爆发后，面对其应对措施迟缓的批评，特朗普多次迁怒于媒体，他称这些媒体对他"非常残暴"。

疫情期间，特朗普的另一个攻击目标则是中国。特朗普宣称，中国没有在第一时间向世界通报信息，并隐瞒了疫情的严重程度。

周日，特朗普在福克斯电视台回答观众提问时表示: "我面对的是充满了敌意的媒体，任何前任美国总统都没有见到过如此强烈的敌意。他们向我提出糟糕透顶、充满偏见的问题。传媒界的94%或95%都是充满敌意的。"而一天后，特朗普又在白宫表示，有些获得普利茨新闻奖的记者，根本就不是记者，而是窃贼，应当强迫他们交回奖品。