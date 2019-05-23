特朗普再出招　称华为争端可纳入贸易谈判

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四 (5月23日) 在白宫首次对外将华为争端与中美贸易协议做链接。 他表示: 「从安全与军事的角度来看，华为是个非常危险的公司。 」

然而，特朗普话锋一转，立即说华盛顿很有机会能与北京达成终结贸易战的协议，并表示与华为相关的争端可能被囊括到最终的贸易协议中。 自从美国将华为列入黑名单后，中美双方在此事上的立场也变得更强硬。 美方认为中国可能利用华为做为进行间谍行动的工具，而中国则指控美国霸凌华为。

特朗普周四的言论与美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 本周稍早接受媒体访问时的言论相互矛盾。 蓬佩奥在接受美国媒体CNBC访问时表示，贸易战与华为争端并无链接，强调一个是国安问题，另一个则是在中美之间建立一个公平且互惠的贸易关系。 蓬佩奥说: 「我们迫切的需要保护美国的国家安全，但同时也需要确保贸易规则是公平的。 」

此外，蓬佩奥也驳斥了华为撇清与中国政府关系的说法，表示被华为接触到的数据都可能落入错的人手中。 他说: 「华为不仅与中国政府有很深的链接，更有中国共产党有密切的往来。 」

反观，中国早已将华为争端与贸易战做链接。 中国外交部长王毅周三发出警告，表示中国已准备好在贸易战中与美国战到最后一刻。 他说: 「美国在没有任何事实依据情况下，以莫须有的罪名，动用国家力量无端打压华为这样一家中国民营企业，是典型的经济霸凌行为。 」

美国会提议案排除华为

美国国会议员周三提出议案，要协助美国电信商将华为排除在5G网络升级的供货商名单外。 该草案将透过7亿美元的资金，资助电信商寻找华为以外的其他合作伙伴，并确保华为或中兴的服务与设备不会出现在美国下一代的5G网络中。 民主党参议员沃纳 (Mark Warner) 表示，这么做是要防止公司让外国竞争对手侵入美国的通讯系统。

对此，中国商务部周四反击，强调美国如果想继续与中国进行贸易谈判的话，就应该「拿出诚意，纠正错误做法」。 中国商务部发言人高峰重申，贸易协商只有在平等、互相尊重的基础上才能继续。 他也强调，中国有自己的谈判底线，在重大原则问题上决不让步。

与此同时，世界各国的公司正忙着遵守美国发布的黑名单。 除了日本松下宣布停止与华为的交易外，日本电子大厂东芝 (Toshiba) 则在确认其美国制造的零件不在华盛顿黑名单的管制范围内后，宣布将重新出货给华为。 此外，日本与英国电信商本周表示因为美国制裁的关系，他们会延缓推出华为手机。

另一方面，美国器材建造商纷纷表示美国政府对华为的制裁将导致他们销售量下滑。 自从美国政府发布黑名单及部分公司暂停提供华为服务后，华为表示它们今年将在中国推出自己的手机操作系统，并于明年将该系统推向国际市长。

分析师温瑟 (Richard Windsor) 告诉法新社，没了谷歌支撑的华为，未来发展前景有限。 他说: 「不管华为建造什么样的系统来取代谷歌的安卓系统，它们都很可能在中国以外的市场失去大量市占率。 」

杨威廉 (法新社/路透社)