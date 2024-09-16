特朗普再传遭暗杀未遂 枪手动机尚待厘清

短短2个月内，再度传出有人企图暗杀特朗普，这一次发生在特朗普的佛州高尔夫球俱乐部。事发后，特朗普向支持者报平安，称自己“绝不屈服”；民主党总统候选人贺锦丽则强调，美国绝不容许暴力。

（德国之声中文网）週日（9月15日）下午2时，美国共和党总统候选人特朗普的佛州西棕榈滩的高尔夫俱乐部传出枪响；美国联邦调查局（FBI）初步研判，这是一起针对特朗普的暗杀企图。

7月13日，特朗普才在宾州的造势场合遭遇枪击，导致他的右耳受伤。这是短短2个月内，特朗普遇上的第二起暗杀未遂事件。眼看2024年美国总统大选即将于11月初登场，候选人的安全面臨挑战，特勤维安是否足够严密，也再度遭受质疑。

事件来龙去脉

这次事件发生时，特朗普正在打高尔夫球。福斯新闻主播哈尼特（Sean Hannity）称他与特朗普及其球友惠特科夫（Steve Witkoff）通话过，对方说当时他们正好准备推杆，就听见连续几声枪响，然后几秒内，特勤局人员就扑向特朗普、掩护他。

棕榈滩的警长布莱德萧（Ric Bradshaw）指出，特勤局人员发现了一支步枪的枪管从草丛里冒出来，位置距离特朗普400码到500码（约356公尺至457公尺）；随后，特勤局与枪手交火，几位探员在下午1点半左右开了至少4枪。

枪手试图乘一辆黑色休旅车逃逸，在草丛里留下了一把附瞄准镜的AK-47突击步枪，还有一架GoPro摄像机。不过，枪手的车牌号码被目击者拍下，他后来在40英里外的道路遭警方逮捕。

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嫌犯是谁？

警方尚未公布嫌犯的身分及可能的犯案动机，目前亦不清楚他如何得知特朗普那时正在打球。

根据美联社、美国有线电视新闻网（CNN）等媒体消息，嫌犯是来自北卡罗莱纳州、现居夏威夷的58岁男子鲁斯（Ryan Wesley Routh），从事营建工作，曾捐款给民主党阵营。

美媒还指出，鲁斯曾在社群媒体上发文支持乌克兰。2022年初，就在俄罗斯侵略乌克兰几週之后，他在X平台写道：“我愿意飞到（波兰）克拉科夫，去乌克兰的边境当义工、战斗和死亡。”

2023年，《纽约时报》一篇报道美国人志愿协助乌克兰的文章曾采訪鲁斯，当时他表示希望招募阿富汗士兵赴乌克兰作战。《纽时》如今的报道指出，鲁斯对于阻碍他的人似乎没有太多耐性；当时鲁斯曾分享他所收到、贬抑的脸书信息，并表示对方“应该被枪毙”。

各界反应

特朗普竞选团队在一封内部邮件上写道：“今天是2个月来第二次，一个邪恶的怪物企图夺走特朗普总统的性命……由于美国特勤局人员的杰出表现，特朗普总统和他身边的人都很安全。”

特朗普本人也在给支持者的邮件中向各界报平安，并表示：“没有什么阻挡得了我。我绝对不会屈服！”他的竞选搭档万斯（JD Vance）则在X平台上表示，现在特朗普“精神很好”。他也说，对于这次事件，还有很多不清楚的部分需要厘清。

共和党籍的美国众院议长强生（Mike Johnson）15日说，他过去几个小时都在特朗普的佛州海湖庄园。他形容特朗普是“无法阻挡”的。

民主党总统候选人贺锦丽表示已接获相关报告。“我很高兴特朗普安全无虞。暴力在美国没有立足之地。”

根据白宫声明，美国总统拜登已下令确保特勤局有充分资源保障特朗普的安全。这次事件之后，官员坦承由于特朗普如今已卸任，因此高尔夫球场并未完全封锁，只有在特勤局认定可行的区域设置维安人员。

自从特朗普在7月中旬遭到枪击，美国特勤局已加强对特朗普的保护。8月，特朗普举行了遇刺后的第一场户外造势活动，当时他站在巨大的防弹玻璃后面发表演说。

特朗普原订16日晚上在佛州参加一场关于加密货币的在线直播，17日和18日预计前往密西根州和纽约州。这次事件是否影响他的竞选行程，目前仍不清楚。

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（美联社、路透社、法新社等）

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