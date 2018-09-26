 特朗普内政“混乱”？也有人不这样认为 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2018

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时政风云

特朗普内政“混乱”？也有人不这样认为

特朗普提名的最高法院大法官受到一系列性侵指控。特朗普指责这是民主党人的恶意行为。司法部副部长上周被爆曾提议在白宫录音、以推翻特朗普。这是白宫又一次震荡的一周。

USA Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington (Getty Images/AFP/N. Kamm)

特朗普

（德国之声中文网）自从2016年以来，特朗普政府震荡不断，有人称之为混乱。而本周似尤为如此。

周四（9月27日），参议院司法委员会将举行听证会，是关于特朗普提名的最高法院大法官人选卡瓦诺（Brett Kavanaugh）所受的性侵指控。

与此同时，司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）上周被曝曾提议在白宫录音、以推翻特朗普。

不过，特朗普周三表示，罗森斯坦向他否认《纽约时报》的上述报道。特朗普说，他会更愿意让罗森斯坦留任，完成任期。

罗森斯坦负责监管特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Müller）对俄罗斯干预2016年美国大选的调查。如果罗森斯坦被解雇，调查将陷入困境，并将掀起一场政治风暴。

Brett Kavanaugh (picture alliance/dpa/AP/J. Martin)

卡瓦诺和妻子接受福克斯电视台采访

11月中期选举在即

加州Loyola Marymount大学政治学教授季诺维斯（Michael Genovese）向法新社表示："混乱对总统来说是常态。他行事风格如此。"

但总统的辩护者说，特朗普是在兑现选举诺言：结束精英政治的常态。

距离11月中期选举仅6周，共和党人有失去众议院、或许还有参议院的风险。如何避免这一局面成为共和党的重要问题。

共和党领袖呼吁特朗普集中精力在一个选战议题上--经济的强劲增长。

本月初，特朗普似乎按此出招。他在推特上的发言聚焦失业率的下降、工资的上升以及他认为"美国第一"政策对中国等发动贸易战的成功。飓风来袭，特朗普也承担起监管紧急救援的总职。

但卡瓦诺受到性侵指控却带来一场政治战争。

原本这并不被视为一件困难的事：特朗普的核心承诺之一就是任命保守派担任最高法院法官。然而，卡瓦诺受到一系列性侵指控，以及他被指在高中时涉嫌酗酒。卡瓦诺否认这一系列指控。他在接受福克斯电视台采访时表示，希望能有公平的调查。

起初，特朗普的表态克制，称支持卡瓦诺，但也呼吁给予首个对卡瓦诺提出性侵指控的人受到尊重的听证会。

但周三，特朗普在推特转入攻势。他说，这是民主党人的恶意行为，民主党人正在幕后大笑。特朗普同时攻击第三名指控卡瓦诺性侵的女性的律师。

USA Politik - Rod Rosenstein Stellvertretender US-Justizminister (picture alliance/AP/M. Balce Ceneta)

《纽约时报》报道称罗森斯坦提议在白宫录音。罗森斯坦予以否认

支持者：特朗普的政策一致

特朗普的支持者称，总统团队的努力没有得到应有的认可。

保守派的传统基金会国家安全与外交政策专家卡拉法诺（James Carafano）向法新社表示："我并不认为这是混乱。"他指责媒体放大了个别的矛盾时刻，而由此遮掩了总统团队的所有努力。

卡拉法诺称，特朗普是一个非传统、非常规的人，措辞强硬，是个充满激情的纽约人。"如果你看看他的国家安全政策等，其实都是前后一致的。"

苗子/乐然（法新社、美联社）

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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”

白宫人事变动波澜起伏。在关税问题上和特朗普闹翻的首席经济顾问科恩上周主动请辞，现在国务卿蒂勒森更是直接被炒鱿鱼。而FBI副局长麦卡比，则疑因调查“通俄门”遭打击报复，在达到全额退休金年限之前两天被解职。 (13.03.2018)  

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