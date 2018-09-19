特朗普关税战还波及谁？

（德国之声中文网）经过数周的威胁后，特朗普对2000亿美元中国产品征收10%的关税，9月24日生效。明年起，该关税将提高至25%。此前，华盛顿已经对500亿美元中国产品征收25%关税。

特朗普还威胁对另外2670亿美元中国产品征收惩罚性关税。

欧盟

6月1日，特朗普对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铁制品征收25%关税、铝制品征收10%关税。

特朗普曾表示，在贸易上，欧盟"可能几乎与中国一样坏"。

6月22日，布鲁塞尔采取报复措施，对牛仔裤、摩托车和威士忌等具有象征意义的美国产品征收关税。

特朗普还曾威胁对进口汽车加征关税。这特别引起德国汽车工业的担忧。

但7月25日，特朗普与欧委会主席容克宣布一项计划，华盛顿暂时不对欧洲汽车加征关税。

目前，双方在讨论如何实现零关税。不过，欧委会还在等待欧盟成员国的授权才能谈判。

加拿大、墨西哥

加拿大和墨西哥是与美国的北美自贸协定（NAFTA）成员。华盛顿的钢铝关税生效后，两国采取了反制措施。

特朗普就任总统后，要求推翻"糟糕透了的"北美自贸协定。

上月，墨西哥与美国完成了新的北美自贸协定的初步协议。

此后，加拿大也与美国进行紧锣密鼓的谈判，以期保留北美自贸协定为三方协定。但在争端解决机制以及渥太华对国内奶制品市场的严格控制方面，谈判遇到障碍。特朗普多次反对加拿大的奶制品市场管制。

日本

日本是特朗普钢铁关税的又一目标。东京曾表示这是"极为不可接受的"。

日本已通知世贸组织，该国计划对500亿日元（约合4.55亿美元）的美国产品采取报复性措施。

此外，日本还希望在美国威胁征收的汽车关税中获得豁免。日本汽车工业对关税十分担忧。

印度

据路透社引述消息人士称，美国和印度有望就贸易争议达成一致，数周后完成协议。

3月，美国宣布征收钢铝关税后，印度政府决定对一系列美国产品加征关税，但生效日期如今推迟到了11月2日。印度希望能在与美国的谈判中达成好的结果。

新德里政府圈中传出消息称："与许多其它国家不同，我们与美国的关系没有变坏。"

土耳其

上月，特朗普表示，对北约盟国土耳其征收双倍的钢铝关税。因一名美国牧师在土耳其受到恐怖主义指控而被关押两年，两国关系出现矛盾。

特朗普发布征收双倍关税的推特消息后，土耳其里拉下跌近20%。土耳其总统埃尔多安指责这是一起政治阴谋和一场经济战争。

此后，土耳其提高了对大米、酒类、烟草、化妆品和汽车等美国产品的进口关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



苗子/叶宣（法新社、路透社）