特朗普关税伤中国有多深？

（德国之声中文网）过去10年，中国经济增速逐渐放缓。从2010年的12%，到去年的6.6%--1990年以来的最低值。

与此同时，2018年也是特朗普对中国进口产品起征惩罚性关税的一年，近日再实施新一轮关税。乍看上去，这似乎与中国出现29年来最低的增长率有直接关联。是否如此呢？

"我认为，增速放缓大概一半要归因于贸易战，一半则是由于打击影子银行对信贷造成的冲击。后者对私营部门的贷款渠道造成损害"，丹斯克银行首席分析师范梅伦（Allan van Mehren）向德国之声表示。他认为，关税去年对中国经济最大的影响在于所引发的不确定性，继而对商业氛围造成损害，"这对消费者支出和私人投资带来冲击，当然还有出口领域。"

"验明伤势"

本周三（5月15日）公布的中国经济数据不那么鼓舞人心。零售业同比增长率下滑至2003年以来最低。正如范梅伦所说：消费者削减支出。另一个消极信号是工业产值。4月增速环比显著下滑。

不过总体而言，经济数据显示，特朗普的关税对中国经济造成的直接损害微乎其微，除了前述对商业氛围的损害以及由此对投资、消费者支出造成的影响。

范梅伦认为，尽管受波及范围广泛，但有一个例外就是建筑领域。政府的刺激方案使得住宅销售势头保持强劲。

靠刺激方案挺住

不过，中国政府已承认贸易冲突对经济的影响。3月，北京修正2019年增长率目标至6-6.5%区间。总理李克强称"面对深刻变化的外部环境"，明显意指与美国的持续贸易争执。

自去年7月美国提升关税生效以来，北京采取财政刺激措施，旨在推动投资与开支。此外，政府也尝试改善私营部门的贷款渠道。

然而，及时采取了这些措施，经济仍继续降温，说明特朗普对世界第二大经济体造成的挑战是巨大的。

范梅伦认为，另一个风险在于，一些制造业公司将生产线转移至亚洲其它国家，如越南。他指出，"尽管难以量化，但听说一些事情显示这正在发生。"

谁为关税买单？

从光伏电池板、钢铝产品，到如今几乎全部价值4760亿美元的中国对美年出口都受到某种程度的提升关税影响（10%起）。

但值得一提的是，关税并非自动由中国出口商承担。很多时候，美国进口商会选择支付额外的成本。尽管自7月美国关税生效后中国对美出口开始下降，但其体量仍是美国对华出口的3倍有余。

尽管成本提高，美国公司仍选择购买大量中国产品。这或许可以部分解释特朗普为何近来寻求加大对中国的压力。最新的举动是特朗普总统宣布美国电信领域进入紧急状态，发布总统行政令，要求对生产电信设备的"外国对手"--明显意指华为--实施限制。

战斗状态

但范梅伦认为，中国有能力应对贸易敌对的激化。"我并不认为中国亟需一份协议，或者他们会因压力的增加而作出任何额外的让步"，他说道，"我想，他们正在为一场长期的贸易战做准备，并相信他们能坚持更久。"

他同意，政府的刺激方案让中国的一些长期目标如消除对国有企业和基建项目的依赖被迫推迟。但是，贸易冲突在很多方面是给中国的一份"战略礼物"。因为它让一些经济改革的必要性凸显出来。他指出，"对中国的前景而言，最重要的就是改革、教育以及产业升级的投资。只要中国致力于此，我认为前景仍是积极的。"

然而，他认为，在单纯的经济问题之外，贸易冲突中引发了更深层的忧虑，那就是中美关系的整体恶化。他担心，美国对中国的挑战将扩展到各个方面。而一旦涉及某种形式的军事冲突，无论在台湾还是南中国海，其严峻性都将远远大于目前的贸易冲突。