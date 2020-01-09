特朗普公布中东和平计划  以巴反应差很大

特朗普周二公布了酝酿已久的巴以和平计划，内塔尼亚胡对这份提议赞赏有加，不过，大批巴勒斯坦民众走上街头表达抗议。
（德国之声中文网）美国总统特朗普周二在白宫会见以色列总理内塔尼亚胡和反对派阵营领袖甘茨（Benny Gantz）时，公布了酝酿已久的巴以和平计划。
特朗普说："只要我们携起手来，就能给中东带来新的曙光。" 他补充这是"史上最艰难的协议"。他感谢阿曼、巴林和阿拉伯联合酋长国推动和平进程做出的努力。
内塔尼亚胡称，与1948年5月14日一样，这也是 "历史性的一天"。1948年的这一天，时任美国总统杜鲁门成为承认以色列的首位国家领导人。内塔尼亚胡说："总统先生，我相信，几十年后，甚至几百年后，我们将记住2020年1月28日"他还形容这是一个"实现持久和平的现实计划。"
两国方案
特朗普提出了"现实的两国方案"。协议规定，保持耶路撒冷为以色列"不可分割"的首都，巴勒斯坦国未来将在东耶路撒冷部分地区建立首都。该协议还要求以色列在未来4年停止扩建定居点，但这也意味着允许以色列继续控制它已经建立的大部分非法定居点。
尽管提议对巴勒斯坦人做出了一些让步，包括将他们目前控制的领土扩大一倍，但其中也碰触了巴勒斯坦人的原则"红线"，视以色列在约旦河西岸的犹太人定居点为以色列领土。
这个已推迟两年的计划被巴勒斯坦方拒绝，他们的代表也没有被邀请参加会议。巴勒斯坦认为，特朗普过于偏袒以色列政府。
欧洲各国对美方的提议发出回应，德国外长马斯(Heiko Maas)在一份声明中表示，德国欢迎"让长期停滞的中东和平进程重启的任何推动"，并表示会密切关注计划中的细节。不过他补充指出，"只有通过谈判达成双方都能接受的两国方案，才能让以巴之间的实现长久的和平。"
愤怒的巴勒斯坦
周二，数千巴勒斯坦人走上加沙城街头，抗议该特朗普提出的计划，他们点燃特朗普和内塔尼亚胡的照片，并高举写有"巴勒斯坦是非卖品"的横幅。
巴勒斯坦总统阿巴斯评价这份协议 "无意义"，并发誓要抵制该计划。
民主党参议员克范赫伦(Chris Van Hollen)认为特朗普的提议是将巴勒斯坦人排除在外的"反和平计划"："在没有冲突一方参与的情况下声称推进和平是一个外交骗局，破坏了两国达成解决方案的真正机会"。
不过美国在中东的盟友对特朗普表示支持，阿联酋称这是一个"严肃的提议"和"一个重要的起点"，而沙特则表示"赞赏"特朗普在该地区的和平努力。
文木 / 邹宗翰 (美联社，德新社，法新社)