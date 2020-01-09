特朗普公布中东和平计划  以巴反应差很大

（德国之声中文网）美国总统特朗普周二在白宫会见以色列总理内塔尼亚胡和反对派阵营领袖甘茨（Benny Gantz）时，公布了酝酿已久的巴以和平计划。

特朗普说："只要我们携起手来，就能给中东带来新的曙光。" 他补充这是"史上最艰难的协议"。他感谢阿曼、巴林和阿拉伯联合酋长国推动和平进程做出的努力。

内塔尼亚胡称，与1948年5月14日一样，这也是 "历史性的一天"。1948年的这一天，时任美国总统杜鲁门成为承认以色列的首位国家领导人。内塔尼亚胡说："总统先生，我相信，几十年后，甚至几百年后，我们将记住2020年1月28日"他还形容这是一个"实现持久和平的现实计划。"

两国方案

特朗普提出了"现实的两国方案"。协议规定，保持耶路撒冷为以色列"不可分割"的首都，巴勒斯坦国未来将在东耶路撒冷部分地区建立首都。该协议还要求以色列在未来4年停止扩建定居点，但这也意味着允许以色列继续控制它已经建立的大部分非法定居点。

尽管提议对巴勒斯坦人做出了一些让步，包括将他们目前控制的领土扩大一倍，但其中也碰触了巴勒斯坦人的原则"红线"，视以色列在约旦河西岸的犹太人定居点为以色列领土。

这个已推迟两年的计划被巴勒斯坦方拒绝，他们的代表也没有被邀请参加会议。巴勒斯坦认为，特朗普过于偏袒以色列政府。

欧洲各国对美方的提议发出回应，德国外长马斯(Heiko Maas)在一份声明中表示，德国欢迎"让长期停滞的中东和平进程重启的任何推动"，并表示会密切关注计划中的细节。不过他补充指出，"只有通过谈判达成双方都能接受的两国方案，才能让以巴之间的实现长久的和平。"

愤怒的巴勒斯坦

周二，数千巴勒斯坦人走上加沙城街头，抗议该特朗普提出的计划，他们点燃特朗普和内塔尼亚胡的照片，并高举写有"巴勒斯坦是非卖品"的横幅。

2014年以巴冲突：战争的代价 加沙的欢呼 人们在加沙庆祝。此前，以色列和巴勒斯坦武装分子之间达成无限期停火协议。50天血腥冲突尤其给加沙地带居民带来惨重损失。

2014年以巴冲突：战争的代价 伤亡巨大 加沙南部一名2岁男孩下葬。他在一次空袭中被炸死。据联合国提供的数字，以方的军事行动导致2100多人死亡，其中约有500名儿童。

2014年以巴冲突：战争的代价 没有居所 加沙城一所联合国学校内难民用餐场景。成千上万家庭失去了住宅，只能住在人满为患的学校和其它紧急下榻处。

2014年以巴冲突：战争的代价 永久性残废 加沙城什法（Al-Shifa）医院，一大夫正在为一名儿童疗伤。巴勒斯坦方面称，战争爆发以来，伤者超过1.1万，其中很多人将永久残废。

2014年以巴冲突：战争的代价 电力奇缺 加沙地带的电厂和海水淡化装置也严重受损，给水电供应带来灾难性后果。

2014年以巴冲突：战争的代价 废墟中的危险 根据以方提供的数字，加沙地带的5230个目标被轰炸。联合国估计，重建费用将达数十亿欧元。数千枚未爆炸弹可能还在废墟中。

2014年以巴冲突：战争的代价 巴方火箭弹攻击 以色列阿什凯隆（Aschkelon）市内一个被巴勒斯坦火箭弹击中的住宅。没有制导能力的火箭弹所造成的人员、财产损失不大，这也同以方的火箭拦截武器有关。

2014年以巴冲突：战争的代价 无尽的哀伤 以色列一名4岁儿童的葬礼。他在来自加沙的一次火箭弹袭击中丧生。以色列方面称，巴勒斯坦武装分子共发射了约4600枚火箭弹，导致6人死亡。

2014年以巴冲突：战争的代价 向士兵致意 战友葬礼上，悲恸的以色列女兵们。共有64名以色列军人在此次加沙战争中阵亡。每次葬礼都有大量公众参加。

2014年以巴冲突：战争的代价 攻击目标：地道 加沙地带一地道内的哈马斯武装分子。以色列的一个重要战争目标是，摧毁攻击性地道网，其中不少地道深入以色列境内。该目标是否得到了实现，目前不清楚。

2014年以巴冲突：战争的代价 射击到最后一刻 停火协议开始生效前，双方都再次加大攻击力度。巴勒斯坦火箭弹炸死了2名以色列人，以色列空军则轰炸了加沙城的数栋高楼。 作者: Dеnnis Stutе 编译：凝炼



巴勒斯坦总统阿巴斯评价这份协议 "无意义"，并发誓要抵制该计划。

民主党参议员克范赫伦(Chris Van Hollen)认为特朗普的提议是将巴勒斯坦人排除在外的"反和平计划"："在没有冲突一方参与的情况下声称推进和平是一个外交骗局，破坏了两国达成解决方案的真正机会"。

不过美国在中东的盟友对特朗普表示支持，阿联酋称这是一个"严肃的提议"和"一个重要的起点"，而沙特则表示"赞赏"特朗普在该地区的和平努力。

文木 / 邹宗翰 (美联社，德新社，法新社)