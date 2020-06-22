特朗普先顾贸协 众院议长:出卖维吾尔人权

(德国之声中文网) 美国众议院议长佩洛西6月22日就「特朗普总统承认出卖维吾尔人权」发表声明。她强调，如果美国因为商业问题而不为中国的人权发声，就失去了在世界任何地方为人权发声的道德权威。

她说:「特朗普总统承认，他为了签订贸易协议而对我们这个时代最严重的人权暴行视而不见，令人震惊。」

她表示，北京在新疆对维吾尔族人民和其他穆斯林少数民族进行「残酷的镇压运动」，「从大规模监禁100多万无辜的人，到无处不在的大规模监控和预测性的执法，还有无数的酷刑、强迫绝育和法外处决等事件」。

她批评特朗普上任以来就可以根据2016年的《全球马格尼茨基法案》对北京实施制裁，「让中国官员对这些侵犯人权的行为和包括香港在内的其他行为负责」，但他却不这么做。

佩洛西也炮轰特朗普，说在他不愿对抗北京的情况下，签署的《维吾尔人权政策法案》「显得格外空洞」。

特朗普否认向习近平求情

美国网路媒体Axios周一(6月22日)报导采访美国总统特朗普的内容。针对前国安顾问博尔顿指控其为了连任向习近平求情，希望中国大量购买美国购买的农产品，特朗普强烈否认。

特朗普说:「我告诉与我们打交道的每个人，不仅仅是习主席，希望他们与美国做生意。」此外他还强调:「对国家有利的事情对我也有利，对国家有利的事情，对选举也有利」，但他重申并没有因为选举向他人求情。

关于博尔顿提到他向习近平表示支持中国兴建再教育营，特朗普也矢口否认，并强调他在6月17日签署了《维吾尔人权政策法案》。

Axios记者进一步问特朗普，会不会对涉及新疆再教育营的中国官员实施财政制裁，他表示暂时不对，因为这样做会干扰他与北京的贸易协议。

特朗普强调自己谈成了2500亿美元的大交易，也说中国跟美国买了很多东西。他表示:「当你在谈判中间突然开始要加上额外的制裁，我们已经做了很多，我对中国征收关税，这比你能想到的任何制裁都还要糟糕。」

报导也提到，特朗普政府中的鹰派人士私下里对总统没有利用《全球马格尼茨基法案》制裁中国官员表示失望。他们当中很多人认为新疆再教育营是这个时代最严重的人权暴行之一。

博尔顿:台湾在川普背弃清单名列前茅

根据台湾《联合报》取得波顿新书内容，博尔顿说，特朗普在去年11月背弃叙利亚库德族后，台湾很有可能是下一个目标。

报导引文写道：「台湾在这张遭背弃清单中名列前茅，而只要特朗普还是总统，这种情况就可能继续维持，这并不是一种令人高兴的前景。」

书中也提到，虽然习近平明确要求勿军售台湾，但特朗普同意售台Ｆ-16后，指示博尔顿悄悄执行。报导内容提到这项军售案价值80亿美元，并为美国南卡州创造许多工作机会。

此外习近平也要求特朗普不要同意让台湾总统蔡英文访美，并称「两件事是两岸稳定的关键」。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)