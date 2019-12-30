特朗普先发制人 中贸易代表延后访美时程

(德国之声中文网)《南华早报》指出，中国副总理刘鹤原订于一月初率领贸易代表团赴美签署第一阶段贸易协议，但美国总统特朗普却决定单方面于新年夜宣布，将于1月15日与中方代表签署贸易协议。据了解，中国政府并未预期美国会单方面宣布签署日期。

根据报导，中国贸易代表团花了整个下午的时间，讨论该如何更动行程来配合特朗普所订定的签署日期。为了针对签署仪式达成共识，中美双方花了很长一段时间来确认细节。这个过程显示，北京与华盛顿的认知仍有许多不同之处。

特朗普希望能将签署第一阶段贸易协议归功于自己，并将这个成就塑造成美国在贸易战中的一大胜利。然而，北京似乎不愿针对贸易协议公开表态。《南华早报》引述一名熟知内情的消息人士，表示特朗普为了能将第一阶段贸易协议纳入自己的政绩，决定延后协议签署日期。

消息人士告诉《南华早报》：「我不记得特朗普曾经放弃任何能邀功的机会。特朗普永远会决定事情该如何进行，在哪里进行以及自己该扮演什么角色。中国代表团通常只能顺从他的计划。」

中美双方都尚未证实刘鹤出访美国的细节。此前，美国贸易谈判代表莱特希泽曾于去年12月13日表示，中美双方将于2020年1月的第一周签署协议。虽然中方从来没有证实双方将于何时签署协议，中国财政部副部长廖岷曾于去年12月13日表示，签署第一阶段协议对中国来说是首要目标。

特朗普曾在接受《路透社》访问时表示，中美双方将举办协议签署仪式，并保证协议签署的过程会十分简短。他说：「我们希望能快速签署协议。 为了签署协议，我们正在翻译协议内容。」

然而，中美两国领导人却似乎没有要在协议签署仪式上见面。中国官媒甚至曾暗指，中国国家领导人习近平可能不会亲自出席协议签署仪式。《环球时报》上周曾引述世界经济与政治研究所研究员高凌云，表示中国重视的是协议内容，而不是协议的规格。

高凌云向《环球时报》表示：「只要贸易协议有法律效益，在哪签署与由谁来签署有这么重要吗？只要中美双方能在正常轨道上进行协商，这些细节都没这么重要。」

特朗普在新年夜的推特文中也暗示，一旦中美两国签署了第一阶段贸易协议后，他将另外择日出访中国。不过，截至目前为止，北京尚未证实特朗普是否会于近期出访中国。此外，针对第二阶段协议的协商细节，中国财政副部长廖岷曾说，中美两国会在完整实行第一阶段协议后，针对第二阶段协议展开讨论。

杨威廉/夏立民 (南华早报)