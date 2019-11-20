特朗普停发多种工作签 硅谷大厂首当其冲

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一(6月22日) 签署了一项行政命令，宣布从6月24日起至年底，将暂停签发部份工作签证。

白宫表示，在新冠疫情打击美国经济之际，企业应该优先考虑雇佣美国人。但是反对者批评特朗普是以疫情作为借口，趁机收紧移民政策。

路透社报导，特朗普行政团队成员在电话上告诉记者说，特朗普政策料将影响52.5万人，其中约17万人是受到特朗普延长先前暂停绿卡申请的政策所影响。

这次行政命令影响的范围包括高科技工作者(H-1B)及其家属、非农业季节性聘雇劳工(H-2B)、研究计划学者或短期交换学生(J-1)、跨国高阶主管(L)等。

这个行政命令不会影响到现在人已经在美国境内的签证持有者，或是已经获得入境许可的签证持有者。此外，该命令也豁免食物供应链的工人、或是任何被认定为符合美国国家利益的工作者。

硅谷大厂首当其冲

政策影响最大的H-1B签证，是硅谷企业聘雇外籍高科技工程师所使用的主要签证，受雇者的国籍主要为中国、印度。每年，美国政府开放85,000个签证名额供高度专业、且至少拥有大学学历的外籍人士抽签。大部份抽签者的领域为自然科学、科技、工程、教育与会计。批评人士认为，高科技公司用这份签证将工作外包给外国人，作为取代美国人的工具。

2019年，申请H-1B签证最多的10家企业当中，有7家是国际知名的科技公司，包括亚马逊、微软、脸书、谷歌、苹果、IBM等。特朗普的政策因此受到大型科技公司和美国商务部的反对，认为这项政策反而会不利于经济复苏。

一名在华府的移民政策分析师皮尔斯(Sarah Pierce)告诉路透社，美国这项政策可能在今年会将219,000名外籍劳工挡在门外。她批评政府此举等同于预设企业在聘雇外国籍劳工以前没有思考聘雇本国劳工的可能性，但这是不符合事实的。

4月，特朗普签署行政命令，宣布因经济受到疫情冲击，为了保障美国人的就业机会，60天内暂停批准美国永久居民卡(绿卡)。这项行政命令原定在周一(6月22日)失效，但特朗普政府也在停止签发多项签证的同时，宣布该命令延长实施。

虽然白宫声称新的行政命令是为了要保障美国人的就业机会，但是由于美国国务院在今年3月就全面暂停所有常态性签证服务，仅受理紧急签证，因此停发多项工作签证的效果料将不会立即显现。

此外，特朗普也在寻求采取更多措施收紧与工作签证有关的规定。例如针对每年共有85,000张名额的H-1B签证，政府正在研拟调整其发放条件。政府预计将申请者按照薪资高低排序，优先将签证发放给高薪者，而非像现在用抽签决定。

张慈(路透社、美联社)