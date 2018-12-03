 特朗普倡美中俄叫停军备竞赛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普倡美中俄叫停军备竞赛

特习会后两天，特朗普在推特连发多帖回应。值得注意的是，除了贸易战，美中俄裁军问题成為他的下一个议程。

China Militärparade in Peking 70. Jahrestag Ende 2. Weltkrieg Bildergalerie (picture-alliance/dpa/J.Lee)

特朗普点名中国和俄罗斯，希望与两国元首一起商讨裁军问题。

DW.COM

中共中央军委下令军队和武警在3年内停止有偿服务。据分析，这主要包括军警下属的医院、文艺团体等。有专家指出，谷俊山等军队高官腐败行为，就与军队介入社会经济活动较多有关。 (28.03.2016)

(德国之声中文网) 12月3日，美国总统特朗普在推特上表示﹕「我很肯定在未来某些日子，我和习近平主席会联同俄罗斯总统普京，开始商讨如何有意义地停止那失控的大型军备竞赛。」他形容美国今年耗资7160亿美元军费为「疯狂」，但没有进一步阐述具体计划。

特朗普重申，他与习近平拥有非常牢固的个人关系，在贸易以至其他问题上，唯有他们两人能带来巨大和正面的改变。至于会后两国公布较少著墨的朝鲜问题，特朗普仅在推文中称解决朝鲜问题对中国和所有人都是好事。

美中关系""

他形容与习近平举行了一场非凡的会晤﹕「与中国的关系大跃进 (Big leap forward)！将会有很好的事情发生。」

特朗普特别强调在农业方面取得的政绩，成功令中国马上重新采购美国农产品。「在我们与中国达成的交易下，农民的得益将会很大和很快。...我们出产全世界最优质和最干净的产品，这正是中国想要的。农民们，我爱你们！」

美国财长姆努钦同日在美国全国广播公司(CNBC)访问中首次表示，已经有「明确路线」把美国对华贸易逆差归零。他说，特朗普和习近平会面时「非常具体地讨论」如何缓和贸易冲突，美方需要在90天谈判限期内看到中方的具体回应。

李芊 (綜合報導)

相关内容

Xi Jinping und Donald Trump

特习会之后﹕一场会晤 各自表述？ 03.12.2018

中美两巨头在阿根廷短暂交锋，为贸易战换来一点喘息空间。在镁光灯背后，中美却各自对这场会面有不同解读。要收窄中美之间的鸿沟，90天是否足够？

Peking Donald Trump Xi Jinping

德语媒体：特朗普软硬兼施？ 29.11.2018

美中两国领导人本周末将在阿根廷举行的G20峰会上，再度上演“特习会”。在美中贸易争端陷入僵局的情况下，特朗普和习近平如何站位，是德语媒体评论员关注的话题。

Argentinien G20 Gipfel - US-Präsident Donald Trump und Chinesischer Präsident Xi Jinping

特朗普会习近平 美中贸易战暂时“停火” 02.12.2018

在二十国集团峰会期间，美国总统特朗普总统与中国领导人习近平达成协议，美中关税战“停火”90天。美方称，中国将大量进口美国产品，以改变双方贸易失衡局面。而本次G20峰会的主旨之一是呼吁修改世界贸易规则。

广告

媒体看中国

Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/T. Peter)

德语媒体：贸易战暂时缓解 前景不容乐观

中美两国领导人周六的晚餐会，无疑是本次G20峰会上最令人关注的事件。尽管两国官方均对本次会晤予以积极评价，但德语媒体的评价则较为谨慎。 