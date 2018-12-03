特朗普倡美中俄叫停军备竞赛

(德国之声中文网) 12月3日，美国总统特朗普在推特上表示﹕「我很肯定在未来某些日子，我和习近平主席会联同俄罗斯总统普京，开始商讨如何有意义地停止那失控的大型军备竞赛。」他形容美国今年耗资7160亿美元军费为「疯狂」，但没有进一步阐述具体计划。

特朗普重申，他与习近平拥有非常牢固的个人关系，在贸易以至其他问题上，唯有他们两人能带来巨大和正面的改变。至于会后两国公布较少著墨的朝鲜问题，特朗普仅在推文中称解决朝鲜问题对中国和所有人都是好事。

美中关系"大跃进"

他形容与习近平举行了一场非凡的会晤﹕「与中国的关系大跃进 (Big leap forward)！将会有很好的事情发生。」

特朗普特别强调在农业方面取得的政绩，成功令中国马上重新采购美国农产品。「在我们与中国达成的交易下，农民的得益将会很大和很快。...我们出产全世界最优质和最干净的产品，这正是中国想要的。农民们，我爱你们！」

美国财长姆努钦同日在美国全国广播公司(CNBC)访问中首次表示，已经有「明确路线」把美国对华贸易逆差归零。他说，特朗普和习近平会面时「非常具体地讨论」如何缓和贸易冲突，美方需要在90天谈判限期内看到中方的具体回应。

李芊 (綜合報導)