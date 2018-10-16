特朗普信沙特记者已死　各国观望调查结论

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週四 (10/18) 向传媒表示，沙特阿拉伯记者卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 「看来的确」已经死亡。

他說，如果证实沙特官方涉案，对方将会承受「非常严重的后果」。但他同时补充，要确定谁是杀死卡舒吉的凶手，目前仍然言之尚早。

刚刚结束沙特访问行程的国务卿蓬佩奥表示，会给予沙特时间完成调查才作出具体回应。

各国反应

虽然调查未有正式结论，但西方多国已开始用实际行动向沙特发出警号。

美国财长姆努钦宣布，不会出席下星期在沙特举行的投资会议。

法国经济部长和英国国际贸易部长同样预告会缺席。德国外长马斯访问沙特的的计划也因而推迟，马斯在柏林表示他会先等待调查结果再作决定，形容这次事件「极度令人忧虑及困扰」。

沙特主办的投资会议又被称为「沙漠中的达沃斯」。受卡舒吉事件影响，会议将会缺少多位政商界重量级嘉宾，包括：国际货币基金会总裁拉加德、世界银行行长金墉、摩根大通和福特汽车等商界领袖。多家英美主流媒体也纷纷取消贊助。

俄罗斯总统普京则有不同看法，他认为卡舒吉在美国定居，美国政府也应负上一定责任。普京称现时没有足够证据证明沙特政府涉案，在事情水落石出之前，莫斯科不会开始疏远沙特。

谁是主使？

有土耳其媒体报导，卡舒吉的智能手錶录下被虐杀的经过，其手指被砍断，接着惨遭分尸。其中一名嫌疑犯据报是沙特王储萨勒曼的近身人员，令外界怀疑王储是幕后主使。

土耳其政府日前宣称拥有卡舒吉进入沙特使馆后被杀的影音证据，一名熟知案情的土耳其官员也向德国之声表示，他们的证据显示卡舒吉已遭杀害，并与在沙乌地使馆搜查的结果相符。但是土耳其当局至今未有配合美方要求，公布相关证据。

有分析认为，特朗普因为巨额军售生意，以及希望保住盟友「联沙抗伊」，令他对惩罚沙特有所却步。

李芊/罗法(美联社、法新社等)