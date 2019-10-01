特朗普促北京调查拜登 香港成贸易谈判筹码

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四(10月3日)呼吁中国对前美国副总统拜登进行调查。

他在白宫外对记者说：「中国应该开始调查拜登家。」 虽然他没有直接要求中国国家主席习近平协助，但是他说「当然我们可以开始考虑这样做」。

根据CNN引用两位消息人士指出，特朗普6月18日与中国国家主席习近平通电话时，曾经提到拜登和华伦两位可能出线的民主党总统候选人。此外，他还告诉习近平，在贸易谈判推进的同时，会对香港抗争保持沉默。

特朗普陷「电话门」风暴

特朗普遭告密者指控向乌克兰总统泽连斯基施压，要求其调查拜登和他的儿子，并企图掩盖事实。众议院民主党上周就此启动弹劾调查。

特朗普最初驳斥这项指控，否认向外国政府施压以谋取个人利益，干涉国内政治。

但他最新的發言显示他正在试图正常化自己的行为。这让人想起2016年总统大选期间，他曾呼吁俄罗斯释出希拉里·克林顿遭駭的电子邮件，并公布内容。当时很快就有黑客配合。

为了转移对他的批评，特朗普及其阵营一周来不断攻击拜登家在乌克兰的利益往来。

民主党:违背总统誓言

弹劾案调查中，特朗普不断炮轰众议院情报委员会主席希弗（Adam Schiff）。希弗则说，特朗普的评论正显露出「他以为自己不论做什么都可以被豁免罪责。」

他对记者说:［美国总统鼓励外国介入调查竞争对手，以帮助他自己的选战，这从根本上违反了总统的誓言。这不但危及我们的选举，还危及国安。应该受到这个体制所有人的谴责，无论是民主党还是共和党。」

联邦选举委员会主席温特劳布（Ellen Weintraub）表示，任何人「要求接受或收受」与美国大选有关，来自外国的有价物，都违反了竞选财务法。

拜登是民主党角逐2020年总统大选的候选人之一。

前乌克兰特使沃尔克（Kurt Volker）日前在华盛顿向国会议员闭门作证。他过去一直在与特朗普的私人律师朱利安尼合作。而朱利安尼也被质疑持续以特朗普的代表人姿态在乌克兰进行秘密外交。

夏立民 （法新社、美联社、德新社、路透社）