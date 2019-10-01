 特朗普促北京调查拜登 香港成贸易谈判筹码 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2019

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时政风云

特朗普促北京调查拜登 香港成贸易谈判筹码

虽然特朗普要求乌克兰调查拜登父子一事让他遭到弹劾调查，但他不仅不怕，还呼吁中国也该这样做。根据消息指出，特朗普在6月就曾在与习近平的通话中提到政治上的对手，还把香港议题发声与否当做利益交换。

Bildkombo Donald Trump und Joe Biden

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四(10月3日)呼吁中国对前美国副总统拜登进行调查。

他在白宫外对记者说：「中国应该开始调查拜登家。」 虽然他没有直接要求中国国家主席习近平协助，但是他说「当然我们可以开始考虑这样做」。

根据CNN引用两位消息人士指出，特朗普6月18日与中国国家主席习近平通电话时，曾经提到拜登和华伦两位可能出线的民主党总统候选人。此外，他还告诉习近平，在贸易谈判推进的同时，会对香港抗争保持沉默。

特朗普陷「电话门」风暴

特朗普遭告密者指控向乌克兰总统泽连斯基施压，要求其调查拜登和他的儿子，并企图掩盖事实。众议院民主党上周就此启动弹劾调查。

特朗普最初驳斥这项指控，否认向外国政府施压以谋取个人利益，干涉国内政治。

但他最新的發言显示他正在试图正常化自己的行为。这让人想起2016年总统大选期间，他曾呼吁俄罗斯释出希拉里·克林顿遭駭的电子邮件，并公布内容。当时很快就有黑客配合。

为了转移对他的批评，特朗普及其阵营一周来不断攻击拜登家在乌克兰的利益往来。

DW.COM

因要求乌克兰总统介入美国大选而可能遭到国会弹劾的特朗普总统表示，周三的国会质询程序“会夺走人民的权力”。与此同时，国务卿蓬佩奥则试图阻止国务院官员进行作证。 (02.10.2019)

美国总统特朗普继续受到压力。涉及乌克兰“电话门”，国会民主党阵营发出更为强硬的威胁声调；媒体则爆料，特朗普此前还曾敦促其它国家政府对他个人提供支持。 (01.10.2019)

民主党占多数的美国会众议院称，围绕“乌克兰丑闻”，国务卿彭佩奥已两次拒绝交出相关材料。民主党人控制的众院3个委员会要求获得与“通电门”有关的敏感文件。美国政府乌克兰问题特别代表日前辞职。 (28.09.2019)

美国接连公布内部文件：先是5页的特朗普与泽连斯基通话记录，现在是9页的"告密者"申诉信。特朗普重申与乌克兰总统的谈话"是完美的"。美媒则公布一段私人活动上的录音，其中特朗普称为告密者提供信息的人"接近于一个间谍"。 (27.09.2019)

民主党:违背总统誓言

弹劾案调查中，特朗普不断炮轰众议院情报委员会主席希弗（Adam Schiff）。希弗则说，特朗普的评论正显露出「他以为自己不论做什么都可以被豁免罪责。」

他对记者说:［美国总统鼓励外国介入调查竞争对手，以帮助他自己的选战，这从根本上违反了总统的誓言。这不但危及我们的选举，还危及国安。应该受到这个体制所有人的谴责，无论是民主党还是共和党。」

联邦选举委员会主席温特劳布（Ellen Weintraub）表示，任何人「要求接受或收受」与美国大选有关，来自外国的有价物，都违反了竞选财务法。

拜登是民主党角逐2020年总统大选的候选人之一。

前乌克兰特使沃尔克（Kurt Volker）日前在华盛顿向国会议员闭门作证。他过去一直在与特朗普的私人律师朱利安尼合作。而朱利安尼也被质疑持续以特朗普的代表人姿态在乌克兰进行秘密外交。

夏立民 （法新社、美联社、德新社、路透社）

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