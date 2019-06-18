特朗普佛州造势 连任大战正式开打

(德国之声中文网)18日晚上，美国总统特朗普正式宣布竞选连任，并将首次造势晚会献给佛罗里达州。

虽然他已经上任两年半，他仍然把自己定位成华府的「局外人」，宣称他在担任总统时之所以招来许多批评，是因为他花很多时间与「国家机器」战斗。 他在演说当中没有提出任何具体政见，反而集中炮火攻击民主党的政敌以及对他政治生涯形成威胁的穆勒调查。 尽管此前穆勒已经清楚表明起诉现任总统违反司法部的政策，特朗普仍然再次宣称穆勒调查是「猎巫行动」。

造势晚会的视觉设计和标语跟特朗普上一次竞选十分相似

大打关税牌

特朗普告诉支持者，美国将会因为对中国课征关税获得上亿元的收入。 然而，美国商人和农民应该都不同意他的说法，因为目前为止，经济学家估计关税已经对美国经济造成了约莫600亿美金的损失。 上百间美国企业也为此写信给特朗普，要求他不要扩大对中国商品征税。

虽然前总统奥巴马和希拉里都已经淡出政坛，特朗普也没有放弃对他们展开批评。 虽然这看起来有些许矛盾之处，但是台下的支持者们看起来并不在意。 他们大喊着「CNN烂透了」或是「把希拉里关起来」等口号。

攻击民主党

特朗普声称民主党「想要摧毁你，想要摧毁你的国家。 」他说:「在2020年把票投给民主党，等于是把票投给激进社会主义者，摧毁掉美国梦。 」

虽然从特朗普上任以后，有许多记者认为特朗普不断批评媒体制造假新闻，让人民对媒体失去信任，反而伤害到新闻自由，但是特朗普仍然在造势晚会中说，民主党一旦获得执政权就会扼杀言论自由。

铁票区的稳定支持者

佛罗里达可以说是特朗普的铁票区。 特朗普在担任总统的期间，拜访这个州的次数比其他州都更频繁。 分析者认为，在极端主义盛行的年代，特朗普的支持者把对他的支持内化成他们身分认同的一部分，因此也十分难以撼动。专家藉由特朗普的稳定支持率观察到，虽然特朗普现在是执政者，支持者却没有改变对他的看法，还是把他当作几年前的那个爱抛炸弹的政治异议份子。 因此，可以观察到特朗普有意复制2016年的胜选模式，再次主打非法移民和增加就业的路线。 但是目前仍不确定这是否能获得多数选民的支持。 现在，昆尼皮亚克大学的最新民调显示，民主党候选人拜登和桑德斯的支持度都小胜特朗普，分别为50%比41%和48%比42%。

罗法/杨威廉 (美联社、法新社、德新社、路透社)