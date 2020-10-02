特朗普住院治疗 以身试新药

(德国之声中文网) 周五晚间(10月2日)，美国总统特朗普被一架直升机送到位于马里兰州的美国海军医疗中心。据白宫一名发言人透露，接下去几天，总统将接受住院治疗。该发言人同时也强调，住院"纯粹是预防性措施"，以便医护人员在"有需要时"快速予以救治。

白宫方面还表示，特朗普住院时病没有将总统权力移交给副总统彭斯，他将在医院继续履行总统职权。

特朗普的医生还透露，总统已经使用了再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals)生产的一种新冠抗体药物，该公司股价随即小幅上扬。就在9月底，这家美国药企刚刚向美国食品药监局(FDA)提出为这款新药紧急授权。《纽约时报》援引再生元制药公司总裁施莱佛(Leonard Schleifer)称，特朗普是首位使用这款尚在测试期新药的新冠患者。施莱佛强调，公司是应白宫方面的请求而向特朗普提供新药的。

医生还说，特朗普目前的身体状态良好，不需要补充吸氧；同时，特朗普已经开始使用新药瑞德西韦。

再生元制药公司的新冠抗体新药仍在试验阶段

白宫幕僚、竞选团队、参众两院都有"中招"

当天早些时候，多家美国媒体援引数名匿名知情人士消息称，特朗普已经出现了新冠病毒感染的轻微症状，"与感冒相似"。白宫方面则强调，总统依然具备工作能力，而副总统彭斯也在家办公；正副总统的幕僚团队已经相互分隔。同样确诊感染、但未出现症状的总统夫人梅拉尼娅则继续在白宫住所内接受隔离。

彭斯(Mike Pence)则通过其发言人对外界表示，他与夫人的新冠病毒检测结果为阴性。财政部长姆努欣(Steven Mnuchin)、民主党候选人拜登、民主党籍众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)的检测结果也都为阴性。

彭斯、贺锦丽(Kamala Harris)这两名副总统候选人之间的电视辩论会仍将会在10月7日如期举行。

在特朗普的竞选团队中，则已经有多人被确诊感染，其中包括特朗普的竞选团队经理斯蒂芬(Bill Stepien)。共和党全国委员会主席麦克丹尼尔(Ronna McDaniel)、特朗普的前顾问康威(Kellyanne Conway)也都披露了自己的阳性检测结果。还有几名国会议员也宣布了自己被确诊的消息。

白宫记者协会宣布，已经有三名拥有白宫记者证的记者周五被确诊感染了新冠病毒，其中一人还曾在几天前搭乘总统专机"空军一号"前往宾夕法尼亚。协会在一封电子邮件中表示，鉴于这三起确诊病例以及特朗普本人及其多名幕僚的感染，多名白宫记者现在正自我隔离，等候病毒检测结果。协会在邮件中再次呼吁全体驻白宫记者"佩戴口罩、保持距离、尊重常识，尤其是在白宫内。"

白宫方面表示，正在努力追踪与总统有关密切接触的人士。据美国媒体报道，本周早些时候，总统的亲近幕僚希克斯(Hope Hicks)确诊感染后，特朗普依然前去参加了一次选战募捐活动。

拜登阴性 选战继续

目前，特朗普的竞选团队已经宣布，推迟原先安排的一切选战活动，或者改为线上举行的虚拟活动。拜登的竞选团队则表示，将继续其在关键"摇摆州"密歇根的选战活动；拜登还同时祝愿特朗普及其家人身体安康。

众议院议长佩洛西表示，和人群密切接触却不戴口罩，这种行为无异于"向病毒发出邀请"。参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)则呼吁对国会的全体议员及员工进行新冠病毒检测，且必须向民众公布检测结果。

德国政府发言人塞伯特(Steffen Seibert)代表总理默克尔向特朗普及夫人发出祝愿，"愿早日战胜感染、恢复健康。"

中国外交部也发表声明，强调中国政府希望特朗普总统早日康复。

世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也向特朗普夫妇发去祝福。新冠疫情全面爆发以来，特朗普多次猛烈抨击世卫组织，认为其过于亲近中国，并宣布美国停止向WHO缴款、退出WHO。

俄罗斯总统普京也祝特朗普早日康复。同一天，克里姆林宫还宣布，普京将接种俄罗斯自研的新冠疫苗。不过，这款疫苗的有效性在国际学术界正饱受质疑。

曾经的新冠重症患者、英国首相约翰逊也向特朗普夫妇表示祝福。

文山/任琛/(路透社、CNN、纽约时报)

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