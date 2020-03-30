特朗普伸援手助欧 世银吁各国勿限制物资出口

(德国之声中文网) 当全球各国面临医疗用具源短缺之际，美国总统特朗普周一 (3月30日) 在白宫前的一场记者会表示，他将赠送总价值1亿美元的医疗物资给意大利，并强调接下来30天全球将面临许多挑战。

他说：「我们每个人在战胜新冠疫情的这场战役中，都扮演一个关键角色。所有人民、家庭与企业都能为停止新冠病毒传播做出贡献。」

他强调，当美国开始生产的医疗用具比内部需求还更多时，美国会把这些用具捐赠给意大利、法国、西班牙等在对抗新冠疫情中面临困境的欧洲国家。他表示周一已联系意大利总理孔特 (Giuseppe Conte) ，向他表明美国将捐赠医疗用具给意大利，而孔特对于这个消息感到「非常非常开心」。

特朗普强调美国福特汽车已同意与通用电器公司合作，在100天内生产5万台呼吸器。他说有10间美国公司已投入生产呼吸器。但与此同时，加州州长纽森 (Gavin Newsom) 周一表示，该州预计需要5万张病床来应付感染新冠病毒的病人。此外，纽森也命令加州医疗有限公司增聘3万7千名医师、护士与其他医疗人员来协助负荷新冠疫情带来的工作量。

纽森说：「如果你是护校学生、医学院学生，我们需要你。 如果你刚退休的话，我们也需要你。」

另一方面，纽约州长科默 (Andrew Cuomo) 周一也向全国紧急求助，希望更多的医疗人员能协助该州挺过新冠疫情。该州在过去24小时内，增加了279起病亡案例，将纽约州累计的病亡案例提升至1218。

科默说：「如果你所在的地方没有因新冠疫情陷入紧急状态，拜托到纽约来帮助我们。今天新冠疫情肆虐的可能是纽约，但明天可能就变成其他州。 现在我们必须互相帮助。」

美国周一新增了19988起新冠确诊病例与565起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至163479与3148。其中，纽约州便增加了6646起确诊案例与279起病亡案例，邻近的新泽西州的累计确诊案例也突破16000。

意大利全国封锁延续至复活节

全球医药大厂娇生 (Johnson & Johnson) 周一宣布，今年9月开始将展开新冠疫苗的人体测试，预计在2021年初能投入紧急状况使用。

意大利卫生部长周一表示，该国的封锁机制将至少延续至4月12日复活节，比原本预定的时程长9天。意大利周一公布的最新数据显示，该国周一新增4050起确诊案例与812起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至101739与11591。意大利也成为美国之后，第二个确诊案例突破10万的国家。

同一天，法国政府宣布将替新冠疫情中受到家庭暴力的受害者负担旅馆费用，也决定增设临时咨商中心。数据显示，在法国进入封锁状态的第一周，受到家庭暴力的受害者人数明显上升。法国政府也预计提供家暴防治组织100万欧元的资金，让他们能够在新冠疫情间协助不断增加的家暴受害者。

世界银行呼吁各国勿禁止出口医疗物资

世界银行周一透过声明向参与视频会议的G20财政部长表示，新冠疫情将使全球进入严重经济衰退，并扰乱全球供应链。世银呼吁G20各国，不要在全球对抗新冠疫情的同时，对重要的医疗物资、食品与其他重要资源施加出口禁令。此外，为了降低新冠疫情对贫穷国家带来的影响，世银希望G20国家能降低或消除重要物资的进口关税，以及降低或是暂时取消食品与其他基本物资的出口税。

同一天，G20的财政部长在结束视频会议后，发布联合声明表示他们会努力保持市场开放，并确保重要医疗物资、器具与基本物资能持续流通。他们也强调将立即采取必要行动来活络贸易，并刺激各国提高医疗用具及药品的生产，并降低疫情对全球供应链带来的影响。

全球医药大厂娇生 (Johnson & Johnson) 周一宣布，今年9月开始将展开新冠疫苗的人体测试，预计在2021年初能投入紧急状况使用。除了主要的候选疫苗外，娇生还有另外两个候选疫苗。

此外，根据中国国家卫健委周二公布的最新数据，中国新增了48起确诊案例与1起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至81518与3305。其中，48起新增确诊案例都由境外输入，唯一一起病亡案例则是出现在湖北省。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)