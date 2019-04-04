特朗普会见刘鹤 预告达成「空前」协议

(德国之声中文网) 在中美贸易谈判的第二天，美国总统特朗普周四与中国谈判代表刘鹤见面。 特朗普再次表示在协议达成之后，才会宣布与习近平举行峰会的事宜。

根据现场记者透露，特朗普在白宫的椭圆形办公室接见刘鹤，并不同以往地将他安排坐在自己的右手边。 前两次他与刘鹤见面，都让他与其他美国官员一起坐在自己的对面。

特朗普声称即将达成的这项协议空前盛大。 他说「我们从来没有跟中国做过这样的协议」，而且表示双方在谈判中几乎涵盖了所有议题，使将达成的协议变得非常全面性。

特朗普说: 「我们很可能在未来四周内知道答案。 然后可能还需要两个礼拜(才举行峰会)。 」

大概从二月开始，特朗普就对外释放积极信号，说会在「一个月内」达成协议，但是如今已经四月，尽管特朗普的态度一样乐观，他所给的预期也还是一样长。

特朗普仍然维持着对贸易谈判的乐观

特朗普说他将在周四同刘鹤讨论关税问题，而这也是刘鹤此行最重要的任务之一。

周五，第九轮贸易谈判将进入第三天的议程。

新华网4月5日推特上报导，习近平呼吁中美针对经贸易协议内容做出初步结论。 约半小时后，新华网再报导，副总理刘鹤说，在经贸易协议内容上，中美已经取得新共识。

特朗普说他收到习近平一封「极好的信」，但是并未透露内容。

特朗普也正面评价中国将芬太尼列入管制清单的决定。

芬太尼是一种强效麻醉药物，流入美国市场之后却在当地构成毒品问题。 去年12月，中国国家主席习近平同美国总统特朗普会晤时，曾经承诺将芬太尼列入违禁物品。 今年的4月1日，中国这个世界最大的芬太尼生产国宣布，五月起，芬太尼将被列入管制物品清单。

罗法/杨威廉(德新社、美联社)