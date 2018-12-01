特朗普会习近平 美中贸易战暂时“停火”

（德国之声中文网）美国总统特朗普和中国国家主席习近平周六（12月1日）同意，阻止两国之间的贸易战继续激化。

在各自随行官员的陪同下，特朗普与习近平在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行晚餐会，就美中两国之间的贸易议题展开讨论。金融市场普遍对此会晤高度关注，因为世界两大经济体之间的贸易战可能对全球经济增长造成负面影响。

"我与习近平主席的关系非常特别，我认为这会是我们可能最终取得成果的一个非常重要的原因。这些成果对中国和美国都有好处，"特朗普在晚宴开始时如此表示。

习近平则对特朗普表示，"中美作为两个大国，都有重要影响，在促进世界和平和繁荣方面共同肩负着重要责任，合作是双方最好的选择"。

90天期限之后？

中国官方通讯社新华社报道，中国外长王毅在会后举行的新闻发布会上表示，两国元首"就经贸问题进行的讨论十分积极，富有建设性，两国元首达成共识，停止加征新的关税"。

王毅表示，此番达成的原则性协议有效阻止两国之间经济摩擦进一步扩大，并为双赢合作开辟新的空间。

王毅在讲话中尤其强调，习近平与特朗普会晤时间为两个半小时，"远远超出了预定时间"。他认为这次会晤十分成功，达成了重要共识，为今后一个时期的中美关系指明了方向。

与此同时，白宫发布声明称，美中双方同意将贸易谈判期限延长90天，在此期间美方不会对中国进口产品实施新的关税惩罚措施。但白宫同时强调，"双方同意将致力于在90天内完成谈判。如果届时双方无法达成协议，10%的关税将上调到25%。"

白宫显然认为，特朗普政府在此番较量中占的上风。白宫声明中表示，"中国将同意购买目前尚未具体商定，但数量相当可观的美国农业、能源、工业及其他领域产品，以减少两国之间巨大的贸易不平衡状态。"

两位领导人同时"同意立即开始谈判，对强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵与网络盗窃、服务和农业等领域进行结构性改变。"

数月以来，华盛顿与北京之间爆发关税大战，彼此针对对方产品大幅征收惩罚性关税。特朗普曾威胁称，将在明年１月对总额达2000亿美元的中国货物征收25%的关税，而目前的关税水平是10%。他同时表示，如果谈判破裂，美国还可能对另外2670亿美元的中国产品增加关税。这几乎涵盖了全部出口美国的中国商品。

改革世贸组织

在特朗普与习近平会晤之前，二十国集团峰会结束。该集团成员国人口达到全球人口总数的三分之二，经济实力占全球经济总量85%。

在为期两天会议之后发表的闭幕宣言中，各国领导人呼吁对世贸组织进行改革。

“我们认可这一多边贸易体系所作出的贡献，”声明写道。“目前该体系缺乏目标，有待改善。因此我们支持对世贸组织进行必要改革，以改善其运作。我们将在明年东京举行的下次峰会期间回顾进展”。

在美国的坚持之下，这份并无约束力的峰会宣言刻意避免直接提及“保护主义”。欧盟国家支持美国主导提出的改革世贸组织主张，但同时担心美中贸易战可能损害全球经济。特朗普的强硬贸易政策同时也针对欧盟及其他美国传统盟友。

“所有人都同意应该对世贸组织进行改革，”德国总理默克尔表示。“这是一项重要的协议。”

“我们都意识到，中美经济关系并不如世界秩序所需要的那样运行顺畅，而我们间接受其影响，”默克尔补充道。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)





国际货币基金总裁拉加德警告称，如果美中贸易战继续加剧，可能导致全球经济滑坡。

“选项很明确。继续让贸易紧张关系降温，取消目前的关税增长措施，对基于规则的多边贸易体系加以现代化改造。”

美国认为，世贸组织没能强制中国按照2001年加入该组织时所预期的那样开放其国内市场。华盛顿同时指责中国窃取经贸机密，强迫美国企业转移技术以换取进入中国市场的机会。而在该市场扮演主导角色的依然是中国国有企业。中国则指控特朗普政府实行贸易保护主义政策，抨击美方发出的贸易战威胁。

气候变化 美国立场不变

二十国集团共同宣言中显现美国再次在气候变化议题方面“独树一帜”。所有国家均支持旨在阻止气候暖化的“巴黎协定”，但是“美国重申其退出巴黎协定的决定”。

联合国气候保护大会周日在波兰召开，各国将敲定实现“巴黎公约”承诺的具体细节，

德国总理默克尔表示，在波兰举行的气候大会上，“我们将发出明确信号，至少是我们中的大部分”。

世界野生动物基金会和绿色和平组织对二十国集团闭幕宣言表示欢迎。“不可否认的是，美国参与遏制气候变化的努力至关重要，但这也显示出美国依然格格不入，”这些环保组织表示。

特朗普政府在气候变化议题上的立场与国际科学界共识相悖，甚至与其自身调查结果也有冲突。上周美国政府机构发布报告警告称，如果不立即采取气候保护措施，将付出巨大的经济代价。

石涛/文山（法新社，美联社，德新社，路透社）

