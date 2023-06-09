 特朗普：他们比“中俄朝伊加一块都烂” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2023

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时政风云

特朗普：他们比“中俄朝伊加一块都烂”

因陷入文件丑闻而遭到起诉后，美国前总统特朗普对司法部提出强烈指责。他形容相关指控荒唐可笑，毫无根据，而美国有股势力“比俄中朝伊加一起都更恶劣”。

USA Greensboro | Donald Trump bei der North Carolina Republican Party convention

（德国之声中文网）因私藏秘密文件被提起诉讼一天之后，美国前总统特朗普对司法部做出措辞强硬的指责。在佐治亚州共和党的一次集会上，特朗普表示，对他提起诉讼完全是出于政治动机，是为了阻止他重返白宫。


特朗普声称，现任总统拜登一直想把他“最具竞争力的政治对手送进监狱”。他表示，司法部已经变成了政府的“武器”，对他提出的指控“荒诞可笑，毫无根据”。这是针对特朗普的37项指控周五被公开之后，特朗普首次做出公开回应

特朗普：相关指控只会提升他的民意支持率

指控内容被公开之后，特朗普在其社交平台“ Truth Social”发文对司法部特别检察官史密斯予以强烈谴责。而在佐治亚的集会上，特朗普表示，对他提出的指控将作为“最恶劣的滥权行为”被载入史册。“如此恶劣的迫害行为是对司法公正的讽刺。”

特别检察官史密斯周五公开了针对特朗普的起诉。

特别检察官史密斯周五公开了针对特朗普的起诉。


特朗普在演讲中宣称，有一股势力正在试图摧毁美国。他说：“我对此确信不疑。这股势力比俄罗斯、中国、朝鲜和伊朗加在一起都更恶劣。”他表示，这股势力是美国的敌人，“包括马克思主义者、社会主义者、共产主义者以及环保极端分子，除此之外，还包括腐败透顶的拜登总统、假媒体以及那些名义上的共和党人。


特朗普表示，对他本人的打压行动也有好处，那就是他的支持率会不断攀升。今年三月，特朗普被控在2016年总统大选前，向色情明星支付“闭口费”，特朗普本人坚称自己无罪，随后，他的民调支持率确有提升。

（德广联，南德意志报）

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特朗普遭到起诉意味着什么？

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