特朗普今年送出收到什么样的圣诞礼物？

（德国之声中文网）前不久，朝鲜方面曾警告说，如果美国仍不改变对朝鲜的"敌对态度"，它将于年底前寻求"新方法"。朝鲜威胁说，收到什么样的"圣诞礼物"取决于美国自己。

有不少专家分析认为，朝鲜可能会在圣诞节期间举行洲际弹道导弹的试射。不过昨天（12月24日）美国总统特朗普的态度则十分轻松。他在位于佛罗里达的海湖庄园对媒体表示："让我们看看会发生什么。没准是个很漂亮的礼物。可能他（金正恩）送给我的不是导弹试射而是个漂亮的花瓶。"

特朗普说："我们会知道这份惊喜到底是什么，而且我们也会成功应对的。"特朗普还再次强调，他和朝鲜领导人金正恩的关系很好。不过，尽管"特金会"已经举行了三场，特朗普又不时地对金正恩说出一些夸赞之词，但是美国敦促朝鲜实现去核化的努力到目前为止仍然无果。

昨天，中日韩三方在成都举行的第八次中日韩领导人会议上，对朝鲜半岛局势进行了深入讨论。据报道，三国领导人同意加强三方协调以实现朝鲜半岛无核化，但日韩两国没有公开支持中国关于解除联合国对朝制裁的呼吁。

"我还在准备礼物"

特朗普在海湖庄园与美军进行视频电话会议时被问到，他为妻子梅拉尼娅准备了什么圣诞礼物。他回答说："我为她准备了一张十分精美的卡片。"他说："我还在准备礼物。好吗？我还有点时间，虽然时间不多了，但是还有点时间。"按照美国的传统，12月25日是送出圣诞节礼物的日子。

Be best

据悉，去年梅拉尼娅过生日的时候，特朗普也只是送了一张漂亮的卡片给她。

洪沙/王凡 （德新社、法新社）