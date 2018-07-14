特朗普亲近普京 美两党同声批评

(德国之声中文网) 在芬兰赫尔辛基的美俄峰会闭幕记者会上，特朗普与普京同台发言，说道:「我觉得这项调查是一场灾难。」他说自己对美国的情报单位有信心，但普京这天的否认「强而有力」。他也赞赏普京愿意协助调查通俄门。

记者问特朗普是否认为指控俄罗斯涉入大选的调查机构可信，他回避这项问题，只针对FBI的办事能力提出质疑，反问其中一位FBI官员的下场。他指的应当是前FBI副局长麦凯布（Andrew McCabe），曾经建议不要针对「邮件门」起诉希拉里，最后却提前退休。

普京明确否认俄方涉入美国总统大选。

外界怀疑俄国情报机构在特朗普选前几年造访俄罗斯时搜集他的情资，普京斥为「无稽之谈」，说他根本不知道特朗普有去过俄国。

但他也承认，比起希拉里，他比较希望特朗普当选。「对，我希望他当选，因为他说要让美俄关系正常化。」他说:「对一个想要跟你建立关系的人比较有好感，不是很正常吗?」

特朗普在峰会期间，发了推文说「美俄关系不能再更糟了」，俄国外交部随后在下面回复「我们同意」。被问到俄罗斯是不是需要负责，他说「我们都有责任」，补充到「好在4个小时前这个状况改变了」。

双方领导人同意在反恐、资讯安全、核不扩散方面进行合作。

两党齐声批评

共和党领袖们认为特朗普最近频频为难欧洲盟友，反而对俄罗斯示好，很不正常。

也有共和党员认为与俄罗斯举行峰会是致命的错误，特朗普在峰会上的气场没有普京强，让美国看起来很好欺负。共和党参议员麦凯恩 (John McCain)的声明说:「过去没有一位总统会在专制暴君的面前这么贬低自己。」

民主党员质疑特朗普为什么把俄罗斯的利益摆在美国前面。民主党领袖参议员舒默 (Chuck Schumer)骂特朗普「壮大敌人，伤害自己跟盟友」。

众议院议长、民主党裴洛西 (Nancy Pelosi)附和道，如果不是普京没有给特朗普个人、财务、政治等支持，很难解释为什么特朗普拒绝跟普京作对。

特朗普已经宣布回到国内后会立即与国会议员面谈。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)