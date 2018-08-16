特朗普亲信认罪 选举丑闻连环爆

(德国之声中文网) 美国总统特朗普过去倚重的两名大将，前竞选总干事马纳福特 (Paul Manafort)和前私人律师科恩 (Michael Cohen)，在司法案件中遭定罪，引起舆论哗然。

马纳福特因为特别检察官穆勒的调查而遭指控18项金融犯罪，其中8项确定有罪，包括5项税务欺诈罪、1项未披露过的外国银行账户的指控，和2项银行欺诈罪。

特朗普听闻後表示感到「非常难过」，并驳斥判决与俄罗斯干预美国大选有关。

他说：「我替马纳福特感到非常遗憾。这与我无关，也无涉俄罗斯勾结指控，而是持续的『猎巫』行动」

民主党参议院情报委员会领导人华纳 (Mark Warner)警告，特朗普很有可能赦免马纳福特。他在一份声明中说：「总统如企图赦免马纳福特或干涉竞选活动调查都是严重滥用职权，国会必须立即採取行动。」声明中还表示，有罪判决驳斥了特朗普的「猎巫说」。

科恩认罪协商受瞩目

特朗普前私人律师科恩 (Michael Cohen)与纽约联邦检察官达成协议，在週二(8/21)承认了8项罪名，其中包括2项违反竞选财务罪。

科恩承认使用竞选资金支付情色女星炫风丹尼尔斯封口费。科恩告诉法庭他被「联邦办公室候选人」指示支付丹尼尔斯和前花花公子模特儿麦克杜格尔封口费。他口中的候选人外界认为就是指特朗普。

此外，科恩还面临其他重罪指控，包括税务和银行欺诈等。

在週二的听证会之后，科恩的律师戴维斯（Lanny Davis）在推特发文中暗示特朗普就是女星封口费的主导者。戴维斯说：「今天，他站起来宣誓作证，说特朗普指示他犯罪，为了不要影响选举，付钱给两名女性。如果这些款项对科恩来说是犯罪，那为什麽对特朗普不是？」

罪名可能导致5年监禁

美国有线电视新闻网CNN报导称，曾是特朗普忠诚心腹的科恩之所以同意认罪协定，是因为相关罪名可能导致他被关3到5年。德国之声华盛顿办公室主任亚历山德拉·冯·纳赫曼表示，科恩应该是为了家人，才会签署认罪协定以换取减刑。

据报，科恩将于12月12日被判刑，保释金定为50万美元。初步报告显示他未同意在其他事项上作证。

民主党众议院情报委员会的领袖席夫 (Adam Schiff)说，科恩认罪「是再一次对总统的小圈圈的人作出有罪宣判」。他说这表示总统与竞选财务违法行为有关，也可能遭到相关法律指控。

科恩遭指控的罪名

科恩因涉嫌银行欺诈、税务欺诈和违反竞选财务而在纽约南部地区接受调查。

据报导，检察官锁定科恩特朗普工作时设立的公司，认为其中的资金有问题。

在2016年大选前一个月，科恩利用该公司向情色演员风暴丹尼尔支付了13万美元（11万欧元）的款项。

据《纽约时报》报导，检察官目前还在调查科恩和家人经营的出租车企业，其中高达2000万美元的贷款启人疑窦。

特朗普当选总统后，科恩据称利用该公司向美国和海外的公司收取费用。丹尼尔的律师艾维纳提 (Michael Avenatti)披露了银行报告显示，包括AT＆T、诺华和韩国国防承包商在内的几家公司向科恩支付了至少180万美元的谘询费。据报导，科恩的客户还包括一家与俄罗斯政要有联繫的美国投资公司。

美国联邦调查局4月突击搜查了科恩的家和办公室。特别检察官穆勒（Robert Mueller）正在调查特朗普2016年的竞选活动是否与俄罗斯勾结，试图影响美国总统大选结果。

从那时起，外界就猜测科恩是调查中主要线索。他可能会为了减刑透露重要讯息。

特朗普坚持否认有任何串通行为，并称穆勒调查是「猎巫」。俄罗斯也否认干涉选举。

穆勒的调查于2017年5月开始，已经起诉了30多人，其中5人认罪。

夏立民/罗法 (美联社、路透社)