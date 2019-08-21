特朗普买不到格陵兰 续批丹麦首相「讨厌」

特朗普在周三早上突然宣布取消访问丹麦，一举震惊了丹麦国民，以及曾经正式向特朗普提出邀请的王室。丹麦首相对这个决定表示震惊，特朗普对这个反应也还是不满意。
（德国之声中文网）丹麦首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)说，关于买卖格陵兰的讨论十分「荒谬」，而对于特朗普决定取消访问丹麦的行程，她表示十分震惊与失望。
但是丹麦首相仍然强调，丹麦与美国的关系依旧良好:「我们仍然欢迎和美国在大西洋海域增加战略合作... 美国是我们最亲近的盟友之一。 」
特朗普则认为弗雷德里克森的回应很「讨人厌」，说：「我认为她这番发言不妥当。 她只需要说：『不，我们没有兴趣』就够了。 」他继续说：「你不能这样跟美国讲话，至少在我当总统的时候不行。 」
原本特朗普打算在访问欧洲的时后，安排9月2日到3日访问丹麦。 但是特朗普在周三早上突然宣布要无限期延后他的访问，一举震惊了丹麦的国民，以及曾经正式向特朗普提出邀请的王室。
尽管如此，特朗普仍然计划在8月31日到访在丹麦旁边的波兰。
两方论争
8月18日，特朗普公开表示他想购买属于丹麦自治区的格陵兰岛。他曾对记者说，购买格陵兰岛对美国来说可能具有"战略性"意义。他补充说："总的来说，这将是一项大型房地产买卖。"他原本计划在9月份访问丹麦首都期间谈论这一话题。
周一（8月19日），特朗普通过一幅蒙太奇照片再次发出信号：一栋金光闪闪的特朗普大厦矗立在一个海湾前的陆地上，周围是一栋栋的小木屋。特朗普开玩笑说：「我保证不会在格陵兰做这件事情。」
但是在周二，美国总统特朗普突然发推文宣布，由于丹麦对卖出格陵兰不感兴趣，他决定取消出访行程。
这位美国总统最后还不忘在他的推文中赞扬丹麦人是「了不起的人」，他们的国家是一个「非常特别」的国家。他也说: 「感谢丹麦首相雷德里克森（Mette Frederiksen）用如此直接的方式让美国、也让丹麦节省了「很多资金和麻烦」。在他的推文之后，白宫随即宣布正式取消特朗普的出访行程。
特朗普此举是对丹麦首相做出反应。先前，谈到美国总统特朗普购买格陵兰的想法时，丹麦首相说，“我迫切地希望他没有把这件事当真。”
丹麦首相弗雷德里克森周日访问格陵兰岛时再次强调，格陵兰岛不会被出售。对于特朗普的盘算，她表示：「我急切地希望这只是说说而已。」格陵兰岛不是丹麦的格陵兰岛，格陵兰岛属于自己。
格陵兰的大部份土地都介于大西洋和北极海交界，有超过8成的土地，相当于170万平方公里的土地被冰层覆盖。
罗法/杨威廉/李京慧/李鱼 (德新社、法新社)
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