特朗普买不到格陵兰 续批丹麦首相「讨厌」

（德国之声中文网）丹麦首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)说，关于买卖格陵兰的讨论十分「荒谬」，而对于特朗普决定取消访问丹麦的行程，她表示十分震惊与失望。

但是丹麦首相仍然强调，丹麦与美国的关系依旧良好:「我们仍然欢迎和美国在大西洋海域增加战略合作... 美国是我们最亲近的盟友之一。 」

特朗普则认为弗雷德里克森的回应很「讨人厌」，说：「我认为她这番发言不妥当。 她只需要说：『不，我们没有兴趣』就够了。 」他继续说：「你不能这样跟美国讲话，至少在我当总统的时候不行。 」

原本特朗普打算在访问欧洲的时后，安排9月2日到3日访问丹麦。 但是特朗普在周三早上突然宣布要无限期延后他的访问，一举震惊了丹麦的国民，以及曾经正式向特朗普提出邀请的王室。

尽管如此，特朗普仍然计划在8月31日到访在丹麦旁边的波兰。

两方论争

8月18日，特朗普公开表示他想购买属于丹麦自治区的格陵兰岛。他曾对记者说，购买格陵兰岛对美国来说可能具有"战略性"意义。他补充说："总的来说，这将是一项大型房地产买卖。"他原本计划在9月份访问丹麦首都期间谈论这一话题。

周一（8月19日），特朗普通过一幅蒙太奇照片再次发出信号：一栋金光闪闪的特朗普大厦矗立在一个海湾前的陆地上，周围是一栋栋的小木屋。特朗普开玩笑说：「我保证不会在格陵兰做这件事情。」

但是在周二，美国总统特朗普突然发推文宣布，由于丹麦对卖出格陵兰不感兴趣，他决定取消出访行程。

这位美国总统最后还不忘在他的推文中赞扬丹麦人是「了不起的人」，他们的国家是一个「非常特别」的国家。他也说: 「感谢丹麦首相雷德里克森（Mette Frederiksen）用如此直接的方式让美国、也让丹麦节省了「很多资金和麻烦」。在他的推文之后，白宫随即宣布正式取消特朗普的出访行程。

特朗普此举是对丹麦首相做出反应。先前，谈到美国总统特朗普购买格陵兰的想法时，丹麦首相说，“我迫切地希望他没有把这件事当真。”

丹麦首相弗雷德里克森周日访问格陵兰岛时再次强调，格陵兰岛不会被出售。对于特朗普的盘算，她表示：「我急切地希望这只是说说而已。」格陵兰岛不是丹麦的格陵兰岛，格陵兰岛属于自己。

格陵兰的大部份土地都介于大西洋和北极海交界，有超过8成的土地，相当于170万平方公里的土地被冰层覆盖。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 多项世界之最 格陵兰岛拥有一系列世界之最。它是世界第一大岛，人口密度全球最低，也是南极洲以外唯一拥有永久冰盖的地方。格陵兰岛5.6万居民中大多是因纽特人——其祖先13世纪时从现在的加拿大移民到那里。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 内部自治权 1979年，丹麦予以格陵兰岛内部自治权。2008年，格陵兰岛通过公投案，获得更大自主权。在成为丹麦领土前，格陵兰岛曾是挪威王朝的属地，1499年，葡萄牙探险者还一度宣称对格陵兰岛拥有主权。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 圣诞老人邮箱 格陵兰岛三分之一的人住在首府努克。图中是努克的圣诞老人邮箱。每年圣诞节期间，这里都会收到成千上万封写给圣诞老人的信。在邮箱2018年被迫关闭前，一些志愿者还给全球各地的孩子们亲笔回信。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 冰雪融化 格陵兰岛是最早感到气候变化的地方，包括海平面升高以及北极冰雪融化。最新，科学家们发现格陵兰岛出现原本预测2070年前都不会发生的大规模冰雪融化。如果格陵兰岛冰雪全部融化，海平面将升高23英尺，相当于7米。世界上大片临海地区都将被淹没。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 敦实的麝牛 这个路牌警告格陵兰岛上的游客要小心路过的麝牛。麝牛产于格陵兰岛、加拿大北部和阿拉斯加，尤其因雄性散发的麝香味而闻名。数个世纪以来，麝香牛因为过度捕猎数量越来越少。在引入新的禁捕令后，麝牛数量有所上升。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 大量猎捕海豹 格陵兰岛经济主要依靠渔业。其中猎捕海豹非常具有争议。猎捕方式主要是枪杀冰面上逗留的海豹。尽管大多数人都承认大量猎捕会导致海豹灭绝，给生态系统带来灾难，但有些生活在乡下的格陵兰居民完全靠猎捕海豹为生。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 出行工具 格陵兰的一些地区没有道路。当地人去别的村子或者去海边需要坐狗拉雪橇。雪地车对许多村民来说价钱太昂贵。



罗法/杨威廉/李京慧/李鱼 (德新社、法新社)

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