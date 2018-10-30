特朗普习近平通电话 敲定阿根廷会晤

（德国之声中文网）特朗普周四通过推特表示：“刚刚与习近平进行了长久而非常好的交谈。我们讨论了许多议题，重点是贸易问题。电话讨论很顺利，而会晤则计划在阿根廷的G20峰会期间举行。就朝鲜问题，我们也进行了良好的讨论。”

在此之前，外界就普遍预期，特朗普和中国主席习近平将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的G20峰会期间会晤。白宫首席经济顾问库德洛称，这会是一次“很好的会晤”。特朗普本人此前也在接受一次电视采访时说过，他期待着和中国达成一桩“了不起的交易”。

周四早些时候，在北京会见美国国会议员访华团时，中国国务院总理李克强指出，在过去的40多年里，美中关系经历过大起大落。他称，希望中美相向而行，相互尊重，平等合作，妥善管控分析，有能力用智慧克服障碍，推动双边关系向正常的轨道前进。

周四（11月1日）到访的由7人组成的共和党访华代表团成员中，6人是为参议员，1人为众议员。美联社称，他们均是特朗普政策的积极支持者。正值一周后美国举行中期选举，因此本次访华行程受到特别关注。

来自田纳西州的参议员、本次访华团团长亚历山大（ Lamar Alexander ）对李克强说，代表团访华是为表达“我们对一个伟大国家及其伟大人民的敬意”。他说，美中两国是竞争者，但不是对手，“我们相信，只要相互尊重，我们能够继续共同繁荣”。亚历山大参议员说，他愿与李克强总理讨论贸易问题，但两人均未在记者面前言及可能的关税升级战。

库德洛：关税升级并非“铁板钉钉”

特朗普总统早前威胁过，若北京不满足美方关于改变其在保护知识产权、技术转让、工业补贴、地方市场准入等领域的政策的要求，就将对价值5000亿美元的全部进口中国商品提高征税。

不过，白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周三（10月31日）表示，美中贸易冲突并不一定会继续升级。在接受美国哥伦比亚广播公司采访时他说，增加对中国的惩罚性关税并非“铁板钉钉”。他称，特朗普总统还曾明确说过，若能与北京领导人达成善意共识，还可取消大量关税。

美国迄今已对价值2500亿美元的中国商品征收特别进口税，约占中国对美出口的一半。作为报复，中国已对价值1100亿美元的美国商品征收特别进口税。

特朗普总统多次威胁对来自中国的全部商品课征惩罚性关税。他要求北京领导人扩大市场开放、终止国家补贴、有效打击技术剽窃行为。数月来，美中贸易争端已导致全球股市走低。

凝炼/苗子/李鱼（德新社、路透社）