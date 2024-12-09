特朗普：乌克兰战争应立即停火、开始谈判

在接受媒体采访时，美国候任总统特朗普表示，正积极推动终结俄乌战争，但拒绝透露他是否与普京就此通话。他同时重申，北约成员国须支付“账单”，否则不排除美国退出北约。而对乌克兰援助，他表示欧洲应承担更大的部分。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普在NBC周日播出的采访中被问及，他是否正在积极推动终结已近三年的俄乌战争。特朗普回答说："是的。"

但他拒绝证实是否在胜选后与普京通过话："我不想对此做出任何表态，因为我不想做任何可能阻碍谈判的事情。"

特朗普在采访中称，俄罗斯在战争中可能失去了50万名士兵，乌克兰可能失去了40万。他表示，这样尸横遍野的情景，是他见过最愚蠢的事情，不应该被允许发生，"拜登本应有能力阻止这件事的发生"。

周六，特朗普在巴黎与法国总统马克龙、乌克兰总统泽连斯基会晤。许多世界领导人前往法国出席巴黎圣母院重新开放的典礼。

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特朗普社媒呼吁俄乌"立即停火"

特朗普周日也在他自己的社交媒体平台Truth Social上发帖写道，俄乌战争"应立即停火，应开始谈判"。他还写道："我熟识弗拉基米尔（指普京）。现在是他采取行动的时间了。中国也可以帮忙。"

泽连斯基周日在X平台发帖，提及他与特朗普、马克龙的会晤，同时表示，乌克兰需要"公正和有力的和平，俄罗斯不会在数年内摧毁。"

"如果我们谈及与俄罗斯的有效和平，必须首先谈及有效的和平保障"，泽连斯基写道。

克里姆林宫发言人则在特朗普的社媒发帖后重申莫斯科一贯的表态：对与乌克兰谈判保持开放。

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不排除退出北约、对乌援助应"均等"

此外，在NBC已于周五录制的采访中，特朗普被问及是否任内美国是否会留在北约。特朗普表示："如果他们支付他们的账单，如果他们公平地对待我们，那答案是我绝对会留在北约。"

在问及如果不是这样，他是否会考虑退出北约时，特朗普也回应说："是的，绝对的。"

北约及其成员国政府此前表示，多数国家现已达到军费开支的门槛。

特朗普在采访中同时表示，在对乌克兰援助方面，欧洲应该承担更大的部分。他说，美国和欧洲的付出应当"均等"。

（美联社、NBC）

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