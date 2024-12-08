特朗普：乌克兰想结束战争，中国也能帮忙

应邀参加巴黎圣母院重开庆典的乌克兰总统泽连斯基和当选美国总统特朗普与法国总统马克龙举行了三方会晤。特朗普会后呼吁尽快和谈停火。

（德国之声中文网）特朗普周日（12月8日）呼吁乌克兰和俄俄罗斯罗斯立即停火并举行谈判。"泽连斯基和乌克兰希望达成协议，停止这场疯狂，"特朗普在其社交媒体 "真相社交"（Truth Social）上发帖写道。

"我很了解弗拉基米尔（普京）。现在是他采取行动的时候了。中国可以帮忙。全世界都在等待！" 特朗普补充说。

特朗普周六在巴黎同乌克兰总统泽连斯基和法国总统马克龙举行了约一个小时的会面。借巴黎圣母院修缮后重新开放之机，马克龙邀请世界各国首脑参加开幕典礼。外界之前获悉马克龙会在爱丽舍宫先后与特朗普和泽连斯基会晤，但并不知道三方会谈的安排。

泽连斯基会后称，三人的会面是"积极"的。他的X平台上发文称："我们都希望尽快以公正的方式结束这场战争。我们讨论了我们的人民、战场形势和乌克兰的公正和平。"泽连斯基强调，乌克兰需要"公正的和平"以及"有力的安全保障"。

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等待美国的态度

马克龙在X平台上就这场三人会晤写道："让我们继续为实现和平和安全的共同努力。"除此之外，关于这场会谈没有更多细节被透露。

特朗普在选战中曾多次表示，上任后会"在24小时内"结束乌克兰战争。但迄今他并未说明将如何做到这一点。特朗普一贯批评美国向乌克兰提供巨额军事援助。

德国总理肖尔茨对媒体表示，他相信能和美国候任总统特朗普就如何处理乌克兰问题达成共识。肖尔茨周六在接受德国丰克媒体集团（Funke-Mediengruppe）采访时说："我已同未来的美国总统详细地通了电话，我们与他的安全政策负责人也保持直接的沟通。我有信心地认为，我们能制定出一个共同的乌克兰战略。"

被问道乌克兰是否将被迫割让领土以换取停火，肖尔茨说，不能不顾乌克兰人的意愿做出决定。

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（路透社、德新社）

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