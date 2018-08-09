“特朗普之星”将会告别星光大道？

（德国之声中文网）美国西好莱坞市议员当地时间周一（8月6日）投票表决，通过了要求移除美国总统特朗普在"星光大道"上星章的决议。

据美国娱乐界报刊《好莱坞报道》称，这项决议得到一致通过。决议呼吁洛杉矶市议会和好莱坞商会，"鉴于特朗普令人不安的对待女性的方式以及他不符合西好莱坞市、这个地区、这个州、这个国家价值观的行为"，将"特朗普之星"从星光大道移除。

这些"违背价值"的行为就包括这位美国总统备受批评的"骨肉分离"政策，还有他对待俄罗斯干预美国大选的态度。此外，决议还特别突出了#MeToo运动以及同样针对性侵的#Timesup（到此为止）运动，称好莱坞和娱乐界不该允许保留"特朗普之星"。

2007年，特朗普作为环球小姐选美大赛的制作人以及颇受欢迎的真人秀节目"学徒"（The Apprentice）的监制和主持人获得了星光大道上的星章。

西好莱坞市议会的这项决议受到像马克·哈米尔（Mark Hamill）这样的好莱坞明星称赞。马克·哈米尔是原版《星球大战》中天行者卢克的扮演者，自己也在星光大道上拥有星章。哈米尔建议，将星章授予去世的凯瑞·费雪（Carrie Fisher）--《星球大战》中莉亚公主的扮演者，来代替"特朗普之星"。费雪也是一名女权活动家。

决定权在好莱坞商会手中

不过，这个决议并不意味着"特朗普之星"将被移除。因为最后决定权在好莱坞商会手中。

此前曾发生过多次有组织、群体要求移除某位人士星章的呼吁，例如谐星比尔·考斯比（Bill Cosby）被控强奸后。而美国商会特别发了一个声明，表示不会摘除任何一枚星章。

声明说："星光大道"是注册了的历史地标。一旦加上了一颗行星，就代表它是好莱坞历史的一部分，"因此，我们从未摘除过任何星章"。

此前，"特朗普之星"曾多次遭到破坏，最近的一次是在今年7月25日，被一名24岁的年轻人砸烂，他因此被起诉故意破坏。

目前，创建于1958年的"星光大道"上有超过2600颗星，向为娱乐圈做出卓越贡献的人士致敬。每颗星章上写着一个名字，名字下方是一个圆形标志，代表着受奖的领域，例如电影摄影业、电视业等。