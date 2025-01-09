特朗普为何对巴拿马运河如此痴迷？

巴拿马运河是上世纪初由美国人出资修建的，建成后又由美国人管理运营了数十年之久。现如今，巴拿马运河已经交还巴拿马人管理运营，但特朗普似乎对这一现状并不满意

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普已多次表示，要将巴拿马运河置于美国的控制之下。而巴拿马政府则一再重申，运河的主权“不容讨论”。于是，连接太平洋和大西洋的巴拿马运河，突然间成了全球舆论关注的焦点。

巴拿马运河是谁建的？

特朗普表示，世人不应忘记，是美国人在一百多年前修建了巴拿马运河，并为这个改变人类海运业的工程付出了惨重的生命代价。1914年以前，从大西洋前往太平洋的船只，必须绕行整个南美洲，整个航程历时数月，而且航道十分危险。巴拿马运河修通之后，航程被大大缩短，现在只需8到10小时，就能完成在两大洋之间的穿梭。

特朗普前不久声称，1904年至1914年开凿巴拿马运河的过程中，共有35000名至38000名“美国男子”丧生。事实上，修筑运河的过程中，疟疾、黄热病、施工事故以及其他原因，的确造成了数千人死亡，但特朗普提供的数据却是无从考证的。

官方数字显示，运河建造过程中大约有5600人死亡，当然实际数字可能会更高。不过，运河工地上的大多数工人主要来自巴巴多斯。《死亡峡谷-为修建巴拿马运河而战》一书的作者帕克（ Matthew Parker）认为，整个修建过程中，大约有三百名美国工人丧生。

特朗普有可能是将美国人的巴拿马运河工程和此前法国人开凿运河的失败经历混为一谈了。1880年代，法国人曾尝试修建巴拿马运河，并为此付出了两万至两万五千人的生命代价，不过，这些死难者当中并没有一名美国人。

为什么运河现在由巴拿马人掌管？

运河开通后，美国在此经营了数十年之久。1977年，时任美国总统的吉米·卡特批准逐步将运河控制权移交给巴拿马政府。相关条约规定，运河将保持中立，向所有国家的船只开放。美国还保留了保卫该水道不受任何威胁的权利。

1999年，美国完成了从巴拿马的撤军行动。运河自此由巴拿马城政府管理。现在，特朗普指责“中国的优秀士兵”正在非法经营这条运河。巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino） 则驳斥特朗普的说法纯属无稽之谈。今年一月，穆里诺表示：“谢天谢地，运河里并没有中国士兵。”

巴拿马总统穆里诺：巴拿马运河没有中国士兵。 图像来源: Daniel Audilio Gonzalez/Anadolu/picture alliance

尽管没有任何迹象能证明中国在巴拿马地区的军事存在，但令一些美国观察家不安的是，巴拿马两座港口已经交由香港长江和记实业公司所管理，这有可能会导致美国过往船只的数据被泄露。此外，巴拿马与中国政府合资在运河上建造新桥也引起了华盛顿的关注。

为何巴拿马运河如此重要？

管理方表示，每年约有13000至14000艘船只穿过全长82公里的运河。每天数十艘的过往船只借助闸门、水道和水库，被提升最高26米，然后再在运河另一端逐渐降至海平面。

穿过运河时，船只需根据大小缴纳费用。美国、中国和日本是巴拿马运河的主要客户，而巴拿马运河货运量的72%都同美国有关，要么是从美国港口运出的货物，要么则是正在运往美国的货物。

前不久，受干旱天气影响，巴拿马运河管理方减少了通行船只数量，并同时提高了费用。2024年财政年度，巴拿马运河的运营净利润为34.5亿美元。

美国总统特朗普：不排除武力收回巴拿马运河的可能性。 图像来源: Evan Vucci/AP/picture alliance

由于巴拿马运河的通行业务中美国的占比极高，因此，运河涨价自然也会对美国经济造成冲击。今年12月，特朗普指责巴拿马当局“漫天要价”，简直是一种“宰客”行为。

美国能收回运河吗？

1977年由美国总统卡特签署的协议中规定，巴拿马必须保持中立，也就是说，巴拿马当局不得向为美国运送货物的船只提供特殊优惠。不过，可以想象的是，在特朗普政府的压力之下，巴拿马当局会普遍下调船只通行费，下次出现危机时，也不会轻易提价。

另一种可能选项则是，美国派兵进入巴拿马，恢复对运河的军事控制。1989年底，美国曾出兵巴拿马，推翻了军事独裁者、中央情报局前特工诺列加（ Manuel Noriega）。

美国出兵后扶持起来的巴拿马新政府取消了该国的军队。目前，巴拿马只拥有一支小规模民兵武装。

迄今为止，美国候任总统特朗普并没有排除以军事手段解决“巴拿马问题”的选项。



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