 特朗普为什么冷落德国？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2019

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时政风云

特朗普为什么冷落德国？

特朗普准备参加在法国举行的G7峰会，并随后拜访波兰，许多人纳闷他为什么偏偏不去柏林？专家认为，这种冷落德国的做法是特朗普下的一盘大棋的一部分。

US-Präsident Donald Trump und Kanzlerin Merkel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

（德国之声中文网）美国总统特朗普又要来欧洲了。他于本周五出发前往法国参加七国集团首脑会议，并将在月底再次回到波兰，参加第二次世界大战开战80周年的纪念活动。

虽然德国就在波兰的隔壁，但是特朗普在这次欧洲之旅以及未来可预见的出访安排中，都没有计划和德国总理默克尔会面。

在过去两年的总统任期里，特朗普只在德国和默克尔见过一次--也就是2017年G-20峰会在汉堡召开期间。默克尔还从来没有在柏林会见过特朗普。

啥情况？

这两个国家有分歧的议题列单很长，从德国的国防开支到伊朗立场。从对俄罗斯北溪号天然气管道的支持，到默克尔不愿意向中国的一带一路说不，都是这个列单上的内容。

除了紧张的政治气氛，特朗普和默克尔见面的时候也从来不会有多来电。在今年夏天诺曼底登陆纪念日的活动上，特朗普甚至都没有和默克尔握手。

Großbritannien D-Day-Gedenkveranstaltung in Portsmouth (Reuters/C. Barria)

共同出席盟军登陆75周年纪念活动

德国对外关系委员会的美国问题专家布拉姆告（Josef Braml）诉德国之声，特朗普对德国的冷落，以及他购买格林兰岛被拒后取消出访丹麦的做法都是其典型的"交易型领导风格"。"他认为自己是一个老板，有着明确的目标和要求，如果下属们不能满足他的要求，就会根据他们的表现进行相应的奖励或惩罚处理"，布拉姆分析称。

"这也是他为何用忽视的态度惩罚德国和丹麦的原因"。而另一方面，波兰目前能够暂时取悦这位美国总统。"

波兰比德国的"影响力更大"

自从特朗普上台以来，柏林对华盛顿的影响已经减弱，而华沙感觉到自己在跨大西洋关系中的地位已经得到了大幅度的提升。

华盛顿传统基金会的贾迪纳（Nile Gardiner）在接受德广联的采访时表示："波兰的影响力比德国更大。我认为波兰对于美国来说是继英国之后第二重要的合作伙伴。"

同时运营着分析型博客主页"美国专家"（USA Experte）的布拉姆警告称，波兰和其它国家应该对和美国新缔结的这种外交关系报以戒心。

US-Truppen in Deutschland (picture-alliance/dpa/N. Armer)

特朗普抱怨还要为在德国的美国驻军买单

"特朗普目前在东欧的'朋友们'不应该被愚弄。美国的地缘战略家们迟早要寻求与俄罗斯和解，以遏制中国的一系列活动。"

"分裂欧盟的尝试"

对欧洲的经济大国不闻不问，同时特别关注和布鲁塞尔叫板的国家，这样的做法很可能是为了实现更大的战略目的--扩大欧盟内部的分歧。

"特朗普在欧洲的行程安排明显是企图分裂欧盟。他领导的政府曾也很清楚的表达了这一点。这是他们的信条。他们是多边主义的敌人"，美国彼得森研究所国际经济领域的高级研究员柯克嘉德（Jacob Kirkegaard）向德广联如是说。

德国政府跨大西洋事务协调员拜尔（Peter Beyer）向德国《西南新闻》表示，虽然和美国保持良好关系仍然属于优先事务，但华盛顿对欧盟的立场已经威胁到欧盟内部本来就很脆弱的团结局面。

特朗普已经对脱欧的强硬派以及现任英国首相约翰逊表示过多次支持。同时美国驻德大使格雷内尔最近曾威胁称要把美国派驻在德国的军队转移至波兰。拜尔表示，美国政府从一开始就试图损害欧盟成员国之间的关系，"我们必须认真对待"。

 

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