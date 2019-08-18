特朗普中断与塔利班和谈

作为对喀布尔最新爆炸袭击事件的反应，美国总统特朗普宣布取消周日与塔利班计划在戴维营举行的和平谈判。在这一次袭击中，有一名美国军人丧生。
（德国之声中文网）特朗普宣布取消与塔利班的继续谈判。他在推特上发文表示，这个周日（9月8日），他原本计划在戴维营分别与塔利班代表和阿富汗总统加尼（Aschraf Ghani）举行秘密会谈。特朗普称，鉴于阿富汗首都喀布尔发生造成一名美国士兵死亡的袭击事件，他取消了上述会唔，以及与塔利班进一步会谈的计划。
尚不清楚的是，这到底意味着华盛顿与塔利班的谈判最终破裂，还是暂时中断。2018年7月，美国与塔利班开始就政治解决阿富汗持续了18年的冲突进行对话。
美国方面的首席谈判代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）在上周一曾表示，双方已经就一份协议"原则上"达成一致，但只有特朗普总统同意后，这一协议才能敲定。如果得到特朗普的首肯，协议可能在接下来几天内对外宣布。
谈判的主要内容包括，美国从阿富汗撤军，以及塔利班保证阿富汗不会成为恐怖分子的安全避风港。此外，阿富汗内部派别将举行和谈并实现停火。迄今为止，塔利班拒绝与喀布尔政府对话，将后者视为西方的"傀儡"。
特朗普的推文称，看来塔利班为了巩固其谈判地位，在喀布尔制造了袭击。作为回应，"我立即取消了会晤，并中断与塔利班的和平谈判"。他还写道，如果对方不能在这样重要的和谈期间保障停火，"那么他们可能根本不具有谈成一份重大协议的权力"。
过去几天，塔利班在阿富汗继续制造暴力袭击。周四，在首都喀布尔和东部省份卢格尔（Logar）发生两起汽车炸弹爆炸，据当地政府称至少造成16人丧生，其中包括两名北约士兵，一人是美国人。加上喀布尔最新的袭击，塔利班在5天内就发动了5次大规模的袭击行动。
叶宣/王凡（德新社、法新社）
在叙利亚和伊拉克节节败退的极端武装组织“伊斯兰国”，如今正试图在东方找到藏身之地。美国以及阿富汗官员最近指出，该恐怖组织正在阿富汗东北部的山区扩张其影响力，计划从那里发动对西方国家的袭击。 (10.06.2019)