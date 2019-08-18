特朗普中断与塔利班和谈

（德国之声中文网）特朗普宣布取消与塔利班的继续谈判。他在推特上发文表示，这个周日（9月8日），他原本计划在戴维营分别与塔利班代表和阿富汗总统加尼（Aschraf Ghani）举行秘密会谈。特朗普称，鉴于阿富汗首都喀布尔发生造成一名美国士兵死亡的袭击事件，他取消了上述会唔，以及与塔利班进一步会谈的计划。

尚不清楚的是，这到底意味着华盛顿与塔利班的谈判最终破裂，还是暂时中断。2018年7月，美国与塔利班开始就政治解决阿富汗持续了18年的冲突进行对话。

9月5日喀布尔发生自杀式汽车炸弹袭击

美国方面的首席谈判代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）在上周一曾表示，双方已经就一份协议"原则上"达成一致，但只有特朗普总统同意后，这一协议才能敲定。如果得到特朗普的首肯，协议可能在接下来几天内对外宣布。

谈判的主要内容包括，美国从阿富汗撤军，以及塔利班保证阿富汗不会成为恐怖分子的安全避风港。此外，阿富汗内部派别将举行和谈并实现停火。迄今为止，塔利班拒绝与喀布尔政府对话，将后者视为西方的"傀儡"。

美国与塔利班代表今年2月在多哈会谈

特朗普的推文称，看来塔利班为了巩固其谈判地位，在喀布尔制造了袭击。作为回应，"我立即取消了会晤，并中断与塔利班的和平谈判"。他还写道，如果对方不能在这样重要的和谈期间保障停火，"那么他们可能根本不具有谈成一份重大协议的权力"。

过去几天，塔利班在阿富汗继续制造暴力袭击。周四，在首都喀布尔和东部省份卢格尔（Logar）发生两起汽车炸弹爆炸，据当地政府称至少造成16人丧生，其中包括两名北约士兵，一人是美国人。加上喀布尔最新的袭击，塔利班在5天内就发动了5次大规模的袭击行动。

叶宣/王凡（德新社、法新社）