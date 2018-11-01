 特朗普：中国非常渴望协议 | 经济纵横 | DW | 03.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

特朗普：中国非常渴望协议

特朗普周五在接受采访时表示，美国很可能会与中国就贸易问题达成协议。他透露，两国为了消除分歧，已经取得了不少进展，但是同时也警告称，他依然有可能对更多的中国商品加征关税。

USA Donald Trump Abflug aus Peking (Reuters/J. Ernst)

DW.COM

彭博社援引四名知情人士的话报道称，特朗普同习近平通话后，特朗普已经要求美国重要官员开始草拟可能的中美协议条款。而CNBC则援引匿名官员消息否认了上述说法。 (02.11.2018)

中国经济近期坏消息不断，不只数字会说话，最高领导层终于也罕有地开腔「唱衰」，同時也施展浑身解向民企大派定心丸。然而中国经济专家预告实际情况或许更坏。 (02.11.2018)

特朗普与习近平周四通了电话，讨论了包括美中贸易在内的诸多问题。同一天早些时候，中国总理李克强在会见来访的美国政界人士时表示，只要秉持互相尊重精神，中美两国可以克服困难，使双边关系重归正常。 (01.11.2018)

下周一，美国就将正式恢复对伊朗的制裁措施。与伊朗进行石油等商品贸易的外国企业，将会遭到禁止进入美国市场的惩罚。世贸组织前总干事日前则警告称，美国今后有可能用这种备受争议的做法针对中国，迫使跨国企业撤离中国。 (02.11.2018)

(德国之声中文网) 美国总统周五(11月2日)在接受媒体联合采访时说："中国非常渴望达成协议。我们与中国进行了非常不错的讨论，现在已经相当接近实际行动阶段。……我昨天和习近平通了电话，他们真的非常渴望达成协议。……我认为，我们会与中方达成协议。这会是一份对所有人都十分公平的协议，而对美国而言，它将是一份好协议。"

特朗普还透露，11月底阿根廷G20峰会期间，他将与习近平单独会晤、共进晚餐，届时双方会讨论贸易问题。

他强调，新协议也会为北京带来好处。"如果我们能促成中国开放，让他们首次变得公正--这本应是几位前任总统的任务--我非常愿意那么做。但中国也非常想要达成协议。"

消息虚实难辨股市坐上过山车

就在周四(11月1日)，特朗普刚刚与习近平通了电话。美国总统通过推特表示，与习近平在电话中进行了"非常好"的讨论。

白宫方面此前要求北京大幅改变当前的贸易政策，停止掠夺知识产权、强制技术转让、产业补贴等行为，并且进一步向美国开放中国国内市场，削减巨额对美贸易顺差；否则，与中国的谈判无法恢复。中国方面则不愿作出让美方满意的让步，双方的贸易问题谈判陷入僵局。两国目前已经互相加征了好几轮的关税，特朗普还不断威胁要对所有中国商品加征关税，并宣称此前的几轮关税已经对中国经济构成了沉重打击。

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

11月底，特朗普与习近平将在G20峰会期间单独会晤。

周四，彭博新闻社援引美国政府内部人士消息称，特朗普已经要求重要官员草拟可能的美中贸易协议条款。这一报道一度提振了市场气氛，推高了股市。不过，几个小时后，白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)就对外界表示，他对协议前景的乐观程度有所下降。库德洛还否认了彭博新闻社的报道，强调美中贸易争端目前没有重大进展，双方并不能很快达成协议。美国股市也应声下落。

中国商务部副部长王炳南周六(11月3日)则对外界表示，中方愿通过平等诚信、相互尊重的磋商，与美方妥善解决经贸领域存在的分歧。他在当天举行的首届中国国际进口博览会新闻发布会上表示，中国愿积极推动中美关系稳定健康发展。

文山/雨涵/(路透社、德新社)

 

相关内容

Bildkombo Donald Trump Xi Jinping

特朗普习近平通电话 敲定阿根廷会晤 01.11.2018

特朗普与习近平周四通了电话，讨论了包括美中贸易在内的诸多问题。同一天早些时候，中国总理李克强在会见来访的美国政界人士时表示，只要秉持互相尊重精神，中美两国可以克服困难，使双边关系重归正常。

Donald Trump spricht über Einwanderungspolitik

虚实难辨：特朗普期望中美月底前达成贸易协议 02.11.2018

彭博社援引四名知情人士的话报道称，特朗普同习近平通话后，特朗普已经要求美国重要官员开始草拟可能的中美协议条款。而CNBC则援引匿名官员消息否认了上述说法。

China Mike Pompeo

美国：煞费苦心只盼中国「正常」 01.11.2018

眼看美国期中选举就在下週，习近平跟特朗普也快见面。美国国务卿蓬佩奥表示，美国正在用各种方法努力「说服中国在商业上表现得像一个正常国家」。

广告
WWF Living Planet Report Highway in Los Angeles

报告：人类在“透支”地球！

根据世界自然基金会（WWF）的《地球生命力报告2018》，我们人类每年消耗的资源比地球能够再生的资源多出70%。不过，该报告指出，改变方向仍有可能。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 