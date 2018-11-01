特朗普：中国非常渴望协议

(德国之声中文网) 美国总统周五(11月2日)在接受媒体联合采访时说："中国非常渴望达成协议。我们与中国进行了非常不错的讨论，现在已经相当接近实际行动阶段。……我昨天和习近平通了电话，他们真的非常渴望达成协议。……我认为，我们会与中方达成协议。这会是一份对所有人都十分公平的协议，而对美国而言，它将是一份好协议。"

特朗普还透露，11月底阿根廷G20峰会期间，他将与习近平单独会晤、共进晚餐，届时双方会讨论贸易问题。

他强调，新协议也会为北京带来好处。"如果我们能促成中国开放，让他们首次变得公正--这本应是几位前任总统的任务--我非常愿意那么做。但中国也非常想要达成协议。"

消息虚实难辨股市坐上过山车

就在周四(11月1日)，特朗普刚刚与习近平通了电话。美国总统通过推特表示，与习近平在电话中进行了"非常好"的讨论。

白宫方面此前要求北京大幅改变当前的贸易政策，停止掠夺知识产权、强制技术转让、产业补贴等行为，并且进一步向美国开放中国国内市场，削减巨额对美贸易顺差；否则，与中国的谈判无法恢复。中国方面则不愿作出让美方满意的让步，双方的贸易问题谈判陷入僵局。两国目前已经互相加征了好几轮的关税，特朗普还不断威胁要对所有中国商品加征关税，并宣称此前的几轮关税已经对中国经济构成了沉重打击。

周四，彭博新闻社援引美国政府内部人士消息称，特朗普已经要求重要官员草拟可能的美中贸易协议条款。这一报道一度提振了市场气氛，推高了股市。不过，几个小时后，白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)就对外界表示，他对协议前景的乐观程度有所下降。库德洛还否认了彭博新闻社的报道，强调美中贸易争端目前没有重大进展，双方并不能很快达成协议。美国股市也应声下落。

中国商务部副部长王炳南周六(11月3日)则对外界表示，中方愿通过平等诚信、相互尊重的磋商，与美方妥善解决经贸领域存在的分歧。他在当天举行的首届中国国际进口博览会新闻发布会上表示，中国愿积极推动中美关系稳定健康发展。

文山/雨涵/(路透社、德新社)