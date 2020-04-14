特朗普：中国病亡人数一定高于美国

(德国之声中文网) 武汉当局大幅上调病亡人数后，美国总统特朗普不依不挠地指出，中国的实际病亡人数远远比上调后的数字更高，而且肯定要远远高于美国的病亡人数，"绝对不会接近"。

不过，特朗普在推特中宣称中国"刚刚宣布病亡人数翻倍"，显然是计算错误。武汉方面周五将当地的新冠病毒死亡人数从2579例修订为3869例，增幅为50%；而中国其他地区的病亡数字并没有修订，因此全国层面上的修订增幅为38.6%。

特朗普并没有在公开讲话或者推特中指出"中国病亡人数远远高于美国"的具体证据。不过，连续几周以来，中国当局的官方数字始终面临着外界的巨大质疑。

压力之下，北京方面除了修订病亡数字，还在本月初开始通报无症状感染者数字。外交部等中方机构则坚称，中国"始终本着公开、透明、负责任态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延"。外交部发言人赵立坚周五还强调，修订上调数字是因为疫情早期"医院超负荷运转，医务人员忙于救治，客观上存在一些迟报、漏报、误报的现象，但从不存在瞒报，也不允许瞒报"。

英法领导人质疑中国

除了美国总统特朗普，法国总统马克龙也在本周接受英国《金融时报》采访时提到，中国没有通报部分与疫情相关的信息。他还质疑中国的专制模式是否能比西方民主制更高效地抗击疫情，强调开放的社会与压制真相的社会之间没有可比性。代理病休首相行使职能的英国外交大臣拉布(Dominic Raab)本周也公开指出中国在新冠疫情中缺乏透明度，表示事后绝对有必要深入研究相关教训。拉布还就英中关系发出警告说："我们应该综合考虑，并权衡各种因素，但毫无疑问，在这场危机过后，我们不可能回归一切照常。"

中国外交部则回应英法领导人："人命关天，救人要紧，论什么制度优劣，搞什么模式之争，无济于事。"

美国国会再推提案向中国追偿

针对新冠病毒的起源、中共当局在应对早期疫情时的疏失及隐瞒，美国国会众议院共和党籍议员史密斯(Chris Smith)与莱特(Ron Wright)周五推出提案，拟允许美国公民及地方政府向中国政府提起诉讼，要求后者为美国民众蒙受的损失承担责任。共和党籍议员史密斯(Chris Smith)表示，该法案将剥夺中国政府的主权豁免权，从而为诉讼铺平道路。美国之音网站引述史密斯观点指出，中国向世界歪曲了这种新型冠状病毒的严重性和性质，导致他们遭受了损害。

本周早些时候，参议院共和党籍议员霍利(Josh Hawley)也推出相似提案，拟在美国国务院成立"为COVID-19受害者追求正义工作小组"，负责率领国际调查，追究中国对疫情爆发的处理和向中国政府追讨赔偿。此前，霍利还曾与共和党籍参议员科顿(Tom Cotton)联合推出"李文亮全球公共健康问责法"提案，拟制裁压制或扭曲有关国际公共健康危机信息的外国政府官员。

据新加坡《联合早报》消息，当前疫情中，美国已有两起针对中国的大型集体诉讼，第一起诉讼是3月份由代表冠病受害者的人士提起；另一起案件则由医务工作者在4月初提起，指控中国囤积个人防护设备，认为正是由于中国政府在疫情前期动员海外华侨全球采购防疫物资，才导致疫情后期蔓延到全球后，包括美国在内的众多国家医护人员急缺防护用品，从而导致后者面临严重风险。

目前，新冠病毒已经蔓延至全世界几乎所有国家，累计感染人数已经突破了220万，病亡人数突破了15万。全球70多亿人口中，有45亿人被要求尽量居家、避免外出。美国是当前疫情中受冲击最严重的国家，迄今已经通报了3.6万余人病亡，远高于其他国家。