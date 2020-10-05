 特朗普：中国将会付出巨大代价 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2020

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时政风云

特朗普：中国将会付出巨大代价

确诊感染了新冠病毒的美国总统特朗普在医院接受了短暂治疗之后，本周一重新返回白宫。周三（10月7日），他在推特上公布了一段在白宫录制的新视频。视频中，他盛赞Regeneron的抗体鸡尾酒疗法，同时称新冠病毒大流行是中国的错。

Symbolbild America First | Präsident Trump vor US-Flagge (Tom Brenner/Reuters)

（德国之声中文网）特朗普在视频中盛赞再生元Regeneron的抗体鸡尾酒疗法，称治疗让他感觉“棒极了”。他说：“我想让你们得到我所得到的治疗，我将让它免费。你们将不用付钱。” 

他还说：“如果你们被感染了，这不是你们的错，这是中国的错。中国将为对这个国家做出的事付出巨大代价。中国将为他们对全世界做出的事付出巨大代价。这都是中国的错。”

  • USA Trumps Berater Stephen Miller (Patrick Semansky/AP Images/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    总统高级顾问斯特芬·米勒

    总统高级顾问斯特芬·米勒（Stephen Miller）于周二晚（10月6日）发布声明称感染了新冠病毒。这是继一周前发现首个病例后白宫疫情的最新发展。米勒说，此前5天他每天的测试均显示阴性，不过他基本处于自我隔离的工作状态。

  • USA I Hope Hicks I Coronavirus (Kevin Dietsch/UPI Photo/Newscom/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    白宫顾问希克斯

    白宫顾问霍普·希克斯 (Hope Hicks)10月2日宣布自己确诊，是白宫团队中首位宣布确诊新冠肺炎者。在她宣布确诊消息的几个小时之后，总统特朗普也宣布自己和妻子梅拉尼娅确诊。

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    特朗普身边有谁确诊?

    美国总统特朗普

    美国总统特朗普可说是确诊名单中最高级别的白宫官员。他在10月3日宣布确诊，短暂住院3天便在10月5日出院，行走姿势和讲话看起来已经恢复健康。但他一度使用辅助供氧、瑞德西韦、类固醇消炎药地赛米松等被认为重症患者才需要使用的药物。

  • USA I First Lady Melania Trump Visits New Hampshire ( Andrea Hanks/White House/ZUMA Wire/ZUMAPRESS/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    特朗普妻子梅拉尼娅

    第一夫人梅拉尼娅 (Melania Trump)在竞选期间与特朗普朝夕相处，在特朗普确诊之后也很快的被验出新冠肺炎阳性。她在白宫接受初步治疗之后，被判断没有必要进入沃尔特里德医疗中心治疗。

  • USA I Stephanie Grisham I Coronavirus (Andrew Harnik/AP/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    特朗普私人助理卢纳

    特朗普私人助理卢纳 (Nicholas Luna)的工作是从早到晚都陪伴在特朗普左右。他的工作让他近距离和特朗普接触。在特朗普确诊之后，卢纳也很快的被检验出新冠阳性。

  • USA I Bill Stepien neuer Wahlkampfmanager von Trump (Amy Newman/The Record of Bergen County/AP/dpa/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    竞选经理斯蒂芬

    特朗普竞选经理斯蒂芬 (Bill Stepien)在特朗普确诊的同一天被确诊。斯蒂芬确诊的消息震惊了竞选团队，因为在前任竞选经理布拉德帕斯卡尔(Brad Parscale)被撤换之后，他才刚上任两个月左右。

  • USA I Kellyanne Conway I Coronavirus (Andrew Harnik/AP/File/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    总统顾问康威

    康威 (Kellyanne Conway)和特朗普同一天确诊。虽然她在几周之前就以「希望多花时间陪伴家人」的理由正式离开白宫，但她曾经出席特朗普提名巴雷特(Amy Coney Barrett)为大法官的白宫活动。

  • USA I Wahlen I Tom Tillis (Chris Carlson/AP/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    共和党参议员提里斯

    今年60岁的共和党参议员汤提里斯 (Tom Tillis) 今年将竞选连任，也在特朗普宣布确诊之后确认染上新冠肺炎。他是参议院司法委员会的成员，对于提名程序有表决权。他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。

  • USA I Senate Judiciary I Committee Meeting (Michael Brochstein/ZUMA Wire/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    共和党参议员迈克·李

    犹他州的共和党参议员迈克·李 (Mike Lee)与特朗普同一天确诊，他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。虽然他和提里斯同为司法院委员会的委员，但是他们都因染疫无法出席原定10月5日这周举行的听证会。由于参议院规定委员需亲自到场投票，民主党提议延后提名程序以保障健康安全，但共和党则努力推动提名，称将调整规则让两人可以远端投票。

  • USA I Chris Christie I Coronavirus (Dennis Van Tine/STAR MAX/AP/picture-alliances)

    特朗普身边有谁确诊?

    前纽泽西州州长克里斯蒂

    克里斯蒂 (Chris Christie)在10月3日确认新冠病毒检测结果为阳性，他说为了预防起见，已经自行住院。他也曾经参与特朗普提名巴雷特为大法官的活动，当时他没有佩戴口罩，也没有与他人保持社交安全距离。

  • USA I Ron Johnson I Coronavirus (Manuel Balce Ceneta/AP/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    共和党参议员强森

    今年65岁的共和党参议员强森 (Ron Johnson) 说他在特朗普确诊隔天检出新冠肺炎阳性。作为特朗普的亲近盟友，他也曾经出席特朗普提名巴雷特的活动。

  • USA I Kayleigh McEnany I Coronavirus (Alex Brandon/AP/picture-alliance)

    特朗普身边有谁确诊?

    白宫新闻秘书麦肯阿尼

    麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)在10月5日早上宣布自己确诊，已经开始隔离。这是特朗普宣布确诊之后的第三天，而特朗普也在这天出院，回到白宫。麦肯阿尼说自己没有症状，会在隔离期间继续远端工作。她上一次与媒体见面是在她的检验报告出炉之前几个小时，当时她没有佩戴口罩。


接着他说：“我感觉好极了，所以我认为这是我得病是从上帝那里得到的祝福。这是因祸得福。 ”

此前特朗普曾多次将新冠病毒成为“中国瘟疫”或者“中国病毒”。人权团体和美国一些议员对这种称呼表示反对，因为这种表述方式助长了美国反亚裔族群种族主义的崛起。

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