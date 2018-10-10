特朗普：中国不要以为美国人笨

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週四(10/11)在脱口秀节目「福克斯与朋友们」(Fox & Friends)上指责中国认为美国人「愚笨」，并誓言将继续对这个亚洲大国發動经济攻势，直至北京有感。

他说：「他们好日子过得太久了，坦白说，我猜他们认为美国人很愚笨。美国人并不笨。」

他称自己对价值2500亿美元中国产品徵收关税「产生了巨大影响」。他说：「他们的经济已大幅下滑......如果我想，还有很多可以做的。我不想这麽做，但他们必须来到谈判桌前。」

特朗普再次指责过去的总统奥巴马和小布什「让中国失控」。他说：「我们不会每年向中国支付5000亿美元......是我们帮助中国重建。这比任何其他因素都更重要。」特朗普意指中国商品每年进口到美国的总量，他说这样的状况不会继续下去。

特朗普也不断敦促中国改善美国产品的贸易条件，并结束美国企业所言的广泛窃取智慧财产权行为。

中国以开徵关税回击。特朗普政府则指控中国以这种方式针对特定行业，造成各州选民反弹，以图影响下个月的美国期中选举。

国际货币基金组织(IMF)日前表示，因为贸易战下调了对中国的2019年增长预测，预计将是中国自1990年以来的最低增幅。IMF也降低了对美国和整个全球经济成长预估。

彭斯：关注与中国合作的透明度

美国副总统彭斯週四(10/11)警告中美洲国家与中国建立关係时要保持谨慎态度。在美中关係日益紧张之际，彭斯与萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯的领导人以及墨西哥外交大臣，在华盛顿会晤时提到他们与北京的关係。

他说：「我代表政府向在座的每个国家说明，当与包括中国在内的其他国家建立商业伙伴关係时，我们敦促你们关注并要求透明度，并照顾我们彼此的长远利益。」

美中除了在拉丁美洲竞逐影响力，「台湾因素」也成为两国角力原因。过去中美洲一直是台湾的主要盟友，伯利兹、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜仍然与台湾保持外交关係。但北京持续利用经济实力和投资承诺吸引台湾邦交国，其中萨尔瓦多就在8月份与台湾断交，并与中国建交。

虽然美国在外交上承认北京政府，但在国会上却有义务确保台湾防务。特朗普政府这一阵子以来，一直强调要在外交上保卫台湾。

夏立民/李芊 (法新社、路透社)