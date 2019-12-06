特朗普：“世界银行为什么要借给中国钱？”

（德国之声中文网）美国时间周五晚上，特朗普发推文写道："世界银行为什么要借给中国钱？这怎么行呢？" "中国很有钱。即便没钱了，他们也会造钱出来。"他表示，必须停止给中国贷款。

世行周四（12月5日）批准未来5年每年向中国提供10亿至15亿美元低息贷款。这是由北京政府申请的融资项目。世行称，供贷旨在推进中国的市场及税务改革、资助更有利环境的经济增长、改善公民获得医疗卫生和社会服务的途径。

总部位于华盛顿的世界银行的主要任务之一，是为发展中国家提供低息贷款，以鼓励这些国家战胜贫困。据世界银行公布的消息，本年度为中国提供了大约14亿美元的贷款，与2017年的24亿美元相比，今年提供给中国的低息贷款大幅度减少。除了中国经济繁荣的因素之外，世界银行更换了行长也是原因之一。世界银行行长几乎历来是由美国人担任。

现任世行行长马尔帕斯被认为是中国的批评者

现任世行行长马尔帕斯（David Malpass）是美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）的密友，4月受特朗普提拔、成为世界银行行长。马尔帕斯被认为是中国的批评者，他对于中国通过在他国从事基础设施项目来施加政治和经济影响力的战略，例如"一带一路"，持批评态度。

周四（12月5日）姆努钦（Mnuchin）要求世界银行停止向中国提供贷款。作为理由他列举了中国的经济实力以及包括在中国西北地区新疆的系统的侵犯人权行为。姆努钦说，美国政府虽不能"制止每笔贷款"，但是可以利用对世界银行的影响力减少对中国的财政援助。为世界银行增加资金要由美国国会批准。

美国参议院财政委员会的格拉斯利（Chuck Grassley）要求世界银行冻结为中国提供的一笔5000万美元的促进资金。中方称，这笔贷款将被用于中国西部的一个发展项目。然而也存在担忧，中国会将贷款用于再教育营的建设。

格拉斯利指出，世界银行的钱不能被用于"邪恶的目的"。他指出，出于地缘政治动机，中国自己也在向第三国发放贷款。他表示，因此这一运作十分荒谬。

对此，北京周五作出回应。中国外交部发言人华春莹在当日例行记者会上表示，中国是世界银行重要的发展伙伴，愿继续深化与世行的贷款和知识合作，一起总结中国的减贫成功经验并与其他发展中国家分享。

李京慧/王凡 （德新社等）