特朗普与贸易战 “关税男”的2018

（德国之声中文网）美国总统特朗普（Donald Trump）在半个世界掀起贸易战之前非常乐观。他在各种集会上宣称："我们将如此频繁和如此多的获胜，最后会多到我们厌烦。"毕竟，如果贸易逆差像美国与中国、墨西哥或者德国这样如此的巨大，赢得贸易战可以说轻而易举。

最初经济界只有很少的人相信特朗普会说到做到。然而在这之后的2018年3月，白宫便宣布将钢铁进口税提高25%，铝的进口税提高10%。在美国贸易部长罗斯（Wilbur Ross）的领导下，美国事先对此进行了长达一年的调查 。人们早就应该料到特朗普以国家安全利益为由进行调查的目的是什么，而且这仅仅是个开始。

连月来，在美国贸易代表莱特希泽（ Robert Lighthizer）的指导下，美国政府推出一系列新的惩罚性和特别关税条款，也几乎令与邻国墨西哥和加拿大签署了数十年的贸易协定濒临失败的边缘。

正如国际货币基金组织总裁拉加德所说，贸易战是世界经济中的"主要不确定因素"。根据专家们的预计，特朗普依靠放松贷款创造的经济繁荣不会延续到2020年之后。出于谨慎，美国央行行长鲍威尔（Jerome Powell）已经发出逐渐提息的信号。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子



鉴于特朗普所推行的政策，国际货币基金组织已经将世界经济增长预测下调0.2个百分点，预计增长率为3.7%。据估计中国明年的经济增长率甚至减少0.6个百分点。美国减少0.2个百分点，而且将继续呈下降趋势。这令特朗普感到恼火。当年竞选时他一直在大吹特吹其经济政策，然而赤裸裸的数字则证明他的话言过其实。

据美国官方统计机构公布的数字，美国制造业的就业岗位还远没有再次恢复到2008年，也就是10年前遭受金融危机重创前的水平。美国汽车制造业巨头通用汽车公司最近宣布裁减数千个工作岗位，该决定产生了巨大的警示作用。

具有讽刺意义的是，就业岗位严重匮乏的恰恰是特朗普决定全力重建的、古老而又衰败的铁锈地带制造业。他的这一计划曾受到劳工阶层的热烈欢迎，尤其是与欧洲人爆发贸易冲突的汽车制造业。

习近平与特朗普在G20间隙会面

虽然大力宣扬"美国优先"，但特朗普的贸易政策却往往无法持久实施。美国农民面临着很多急需解决的问题，尤其是在南部与墨西哥接壤和北部与加拿大接壤的边境地区。很多企业因担心处于竞争劣势，因此纷纷要求作为例外对其减免特别关税。

美国与中国爆发贸易冲突，与欧洲围绕进口汽车特别关税也爆发争议，特朗普自认为自己成为赢家。这位美国总统的谈判策略就是以本国的市场规模作为杀手锏。因为没有人愿意失去这个巨大市场。而对于欧洲人来说，另一个不得不加以考虑的因素是：无论从政治还是军事方面来看，美国都是一个不可放弃的伙伴。特朗普的经济顾问库德洛夫（Larry Kudlow）也傲慢地表示："鉴于我们国民经济的实力和规模，我们可以轻而易举地达到目的。"

与中国的争议一直在延续。直到12月初在布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会上，特朗普与中国国家主席习近平才就90天的"硬性期限"达成协议。在所规定的期限内，至少美国不会再推出其它关税措施或提高现有关税。德国汽车制造商宝马、大众和戴姆勒汽车公司则将命运掌握在自己手中。三家公司的高管在白宫与特朗普举行了会谈之后，都对解决争端持乐观态度。大众汽车公司总裁迪斯（Herbert Diess）在白宫举行会谈后表示："在避免汽车关税方面我们取得了很大的进展。"但是结局如何还将拭目以待。

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而在美中贸易冲突方面，特朗普将其与朝鲜冲突相联系，政治学家认为从安全政策的角度来看，这是一个极其危险的战略。

在美国、加拿大和墨西哥达成贸易协议之后，欧洲人更是期待特朗普会珍视长期的伙伴关系。但是几乎没有迹象表明，明年情况将会发生变化。

几周前与华盛顿政府举行了会谈的欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）继续致力于某种形式的精简版"跨大西洋贸易与投资伙伴协议"（TTIP），尽管他不会喜欢使用这种说法。该贸易协定中的相关工业产品也应包括汽车。专家们估计，特朗普也试图将其对付中国的战略强加给欧洲人。尽管他曾一再强调，欧盟和中国一样糟糕，只是规模小一些。

李京慧/石涛（德新社）