特朗普与普京：关系比想象中更为密切？

特朗普曾多次夸耀其与俄罗斯总统普京的关系。如今，“水门事件”记者伍德沃德在其新书中爆料，在担任美国总统期间，特朗普曾向普京施过个人恩惠。

（德国之声中文网）据美国"水门事件"记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）调查称，前美国总统特朗普自2021年初卸任以来，已经与俄罗斯总统普京进行了多达七次对话。此外，特朗普在担任美国总统期间，曾在新冠疫情初期亲自向普京寄送了新冠病毒检测设备--当时这些检测设备在美国也极为短缺。据说普京曾建议特朗普将此事保密，因认为这件事可能会对在政治上对特朗普造成伤害。

"水门事件"记者再出新书，内容涉及俄乌战争

伍德沃德在上世纪70年代初因在《华盛顿邮报》上揭露"水门事件"而声名鹊起，自此成为美国最负盛名的调查记者之一。上述最新爆料已于本周二发表在《华盛顿邮报》上，摘自其新书《战争》（英文名"War"），该书预计将于下周出版。

书中不仅涉及特朗普与俄罗斯的关系，还探讨了美国总统对地缘政治的影响，尤其是对乌克兰战争和对中东战争的影响。据《华盛顿邮报》报道，伍德沃德披露了诸多内部信息--其中也涉及美国现任总统拜登。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，伍德沃德声称拜登曾称以色列总理内塔尼亚胡为"狗娘养的"。

对于爆料 - 特朗普否认，克里姆林宫仅否认部分

然而眼下最受关注的，莫过于《华盛顿邮报》对特朗普的爆料，特朗普竞选发言人史蒂文·张（Steven Cheung）将这些说法全盘驳斥，称其为"虚构"，并表示这本书应被归类为"小说"（fiction）。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitrij Peskow）已向多家媒体否认普京与特朗普之间发生过所谓通话。但佩斯科夫也向《华盛顿邮报》证实曾收到新冠病毒检测设备，不过他同时也提醒称，2020年俄罗斯同样也向美国提供了医疗设备和防护用品。

据传普京对疾病非常恐惧。新冠疫情期间，他在一张长得出奇的桌子上接待宾客，比如法国总统马克龙 图像来源: Sputnik Kremlin/AP/picture alliance

民主党抓住机会反攻

民主党迅速抓住机会，将这些爆料用于对抗共和党候选人特朗普的竞选宣传。文章发表数小时后，副总统卡马拉·哈里斯在社交平台X上发布了一段视频集锦，汇总了多条特朗普夸赞自己与普京关系的片段。

民主党总统候选人哈里斯对视频贴文评论道："当美国人民生病且无法获得挽救生命的新冠检测时，特朗普在做什么？他在秘密地将新冠检测寄给普京。"

目前尚不清楚这一爆料最终会对竞选产生何种影响。美国电视节目主持人劳伦斯·奥唐纳（Lawrence O'Donnell）在MSNBC频道评论道："在特朗普时代之前，这样的报道可以提前结束任何一位候选人的总统竞选之路……即便在今天也能毁掉一位民主党候选人。" 但显然仍有47%的选民支持特朗普，并且由于美国选举制度的特殊性（选举人团制度），这些选票（虽然不是绝对多数），但仍可能在以某种比例分配的情况下，帮助特朗普赢得大选。

特朗普与普京令人生疑的"亲密关系"

特朗普不仅本人多次声称其与普京保持着特别良好的关系，就连今年9月底，在与乌克兰总统泽连斯基的会晤时他还再次强调，其与普京的关系可能有助于迅速结束乌克兰战争，前提是他在11月再次当选美国总统。

特朗普的反对者则一再指责他与克里姆林宫领导人关系过从甚密，甚至有时到了为莫斯科利益而行事的地步。有人担忧，如果特朗普推动达成结束乌克兰战争的协议，可能意味着会向莫斯科做出重大让步。

特朗普对北约的看法也引发了诸多担忧。特朗普将这个包括美国和加拿大以及30个欧洲国家（但不包括俄罗斯及其盟国）在内的北大西洋军事联盟描述为"过时的"。他甚至在2023年2月声称，如果某些北约国家在防务上投入资金少于其作为成员国的义务，他将鼓励普京攻击这些国家。

2024年9月底，特朗普与乌克兰总统泽连斯基在特朗普大厦会面 图像来源: Alex Kent/Getty Images

特朗普是否被普京操纵？

一些分析人士对特朗普的对俄态度感到困惑，部分原因是2016年美国大选期间，俄罗斯散布的虚假信息可能在很大程度上促成了特朗普的胜选。至少负责调查此案的特别检察官穆勒（Robert Mueller）确信这一点。尽管穆勒在其著名的"穆勒报告"中未能提供任何犯罪阴谋的证据，但他确实发现，特朗普的竞选团队曾试图掩盖其与俄罗斯特工的联系，而特朗普本人也曾试图阻挠调查。

特朗普前国家安全顾问麦克马斯特（H.R. McMaster）在回忆自己的白宫岁月时写道，几乎不可能与特朗普就其俄罗斯政策进行批评性的讨论。据麦克马斯特描述，普京利用阿谀奉承来操纵特朗普的自我意识和不安全感："普京，作为一名不择手段的前克格勃特工，通过奉承来满足特朗普的自尊和不安情绪。"

不过，麦克马斯特也写道，特朗普并不是第一个低估普京的美国总统。小布什和奥巴马都曾拒绝对克里姆林宫采取更强硬的立场。

特朗普粉丝：美记者新书是“谎言” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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