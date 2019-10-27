特朗普：与埃尔多安的会面富有成效 

美国和土耳其这两个北约盟国之间的关系正处于历史低点，两国在一系列问题上存在严重分歧。尽管如此，特朗普还是对埃尔多安赞誉有加， 他在周三白宫联合记者会上称，双方"几乎从一开始就是朋友。"两人周三在白宫举行了会面。
（德国之声中文网）美国总统特朗普周三与土耳其总统埃尔多安在白宫举行了会面。尽管这两个北约盟国在叙利亚问题上，以及土耳其从俄罗斯购买导弹系统的问题上存在严重分歧，但双方试图展现出友好关系。特朗普说："我们是老朋友了，几乎从一开始就是朋友。我们了解彼此的国家。我们知道自己来自哪里。"
尽管在美国受到欢迎，多年来，这两个北约盟国在一系列问题上一直争执不下，导致两国关系跌至历史低点。双方最近发生的一次不愉快是在上个月，当时土耳其派军在叙利亚东北部展开了跨境行动，目标是打击叙利亚的库尔德武装组织，该组织是美国打击极端组织"伊斯兰国"的盟友，美国撤出边境地区，土耳其此举也造成人道主义灾难。
此事前几个月，美国反对土耳其购买俄罗斯S-400导弹防御系统，理由是这一俄制系统与北约防空系统不兼容，美国表示土耳其不能同时拥有美国F-35隐形战机和俄罗斯导弹系统。美国将土耳其逐出了F-35项目。
特朗普在新闻发布会上对埃尔多安赞扬有加，称自己是这位总统的"超级粉丝"，两人的会面"精彩而富有成效"。
五名共和党参议员也参加了在白宫举行的会议，其中不乏对土耳其的批评者。在联合记者发布会上，特朗普表示："土耳其获得先进的俄罗斯军事装备，比如S-400，给我们带来了一些非常严峻的挑战，我们一直在谈论这个问题。"
白宫稍后在一份声明中说，要想在其他损害双边关系问题上取得进展，解决S-400问题至关重要。
埃尔多安说，他相信双方能够解决这个在过去一年里的主要议题："只有通过对话，我们才能克服面临的考验，尤其是S-400系统和F-35的问题。" 他还补充说，"如果条件（价钱）合适的话"土耳其可以购买美国的爱国者导弹。
复杂的叙利亚问题
特朗普表示，土耳其已经和美国支持的叙利亚库尔德人民保护部队（YPG）在叙利亚东北部达成停火协议："我知道停火协议很复杂，但进展很快。"
土耳其针对美国支持的叙利亚民主力量(主要组成部分是库尔德人民保卫军)的军事行动已导致近30万人流离失所。土耳其及土耳其支持的叙利亚反对派武装控制了叙利亚东北部的大片地区，土耳其将在这里兴建大批居住设施，以安置100万名叙利亚难民。叙利亚库尔德人认为，该计划相当于人口工程和种族清洗。埃尔多安说土耳其不是针对"库尔德人"，只是针对恐怖组织。土耳其认为库尔德人民保护部队是库尔德工人党(PKK)的分支，库尔德工人党与土耳其政府之间的斗争持续近40年。
埃尔多安表示，土耳其已经花费了400亿美元安置叙利亚难民，他呼吁国际社会提供资金帮助叙利亚人重置家园。欧洲各国政府已否决了为强制遣返难民提供资金的主张。谈到土耳其承担的收容难民的花费，特朗普表示："坦率地说，欧洲应该在很大程度上为此买单。到目前为止，土耳其已经支付了大部分费用。"
欧盟已经与土耳其达成了一项难民协议，承诺提供60亿欧元的援助，其中一半已经支出。埃尔多安多次发出威胁，如果欧盟不提供足够援助，土耳其将被迫为数百万难民"打开通往欧洲的大门"。
文木/杨威廉 (美联社，德新社，路透社)