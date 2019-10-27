特朗普：与埃尔多安的会面富有成效 

（德国之声中文网）美国总统特朗普周三与土耳其总统埃尔多安在白宫举行了会面。尽管这两个北约盟国在叙利亚问题上，以及土耳其从俄罗斯购买导弹系统的问题上存在严重分歧，但双方试图展现出友好关系。特朗普说："我们是老朋友了，几乎从一开始就是朋友。我们了解彼此的国家。我们知道自己来自哪里。"

尽管在美国受到欢迎，多年来，这两个北约盟国在一系列问题上一直争执不下，导致两国关系跌至历史低点。双方最近发生的一次不愉快是在上个月，当时土耳其派军在叙利亚东北部展开了跨境行动，目标是打击叙利亚的库尔德武装组织，该组织是美国打击极端组织"伊斯兰国"的盟友，美国撤出边境地区，土耳其此举也造成人道主义灾难。

此事前几个月，美国反对土耳其购买俄罗斯S-400导弹防御系统，理由是这一俄制系统与北约防空系统不兼容，美国表示土耳其不能同时拥有美国F-35隐形战机和俄罗斯导弹系统。美国将土耳其逐出了F-35项目。

特朗普在新闻发布会上对埃尔多安赞扬有加，称自己是这位总统的"超级粉丝"，两人的会面"精彩而富有成效"。

五名共和党参议员也参加了在白宫举行的会议，其中不乏对土耳其的批评者。在联合记者发布会上，特朗普表示："土耳其获得先进的俄罗斯军事装备，比如S-400，给我们带来了一些非常严峻的挑战，我们一直在谈论这个问题。"

白宫稍后在一份声明中说，要想在其他损害双边关系问题上取得进展，解决S-400问题至关重要。

埃尔多安说，他相信双方能够解决这个在过去一年里的主要议题："只有通过对话，我们才能克服面临的考验，尤其是S-400系统和F-35的问题。" 他还补充说，"如果条件（价钱）合适的话"土耳其可以购买美国的爱国者导弹。

复杂的叙利亚问题

特朗普表示，土耳其已经和美国支持的叙利亚库尔德人民保护部队（YPG）在叙利亚东北部达成停火协议："我知道停火协议很复杂，但进展很快。"

叙利亚北部的棋手和棋子 美军撤退 过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军出击 美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

叙利亚北部的棋手和棋子 抗击土军 YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

叙利亚北部的棋手和棋子 遭到背叛 YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

叙利亚北部的棋手和棋子 默契交易 多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

叙利亚北部的棋手和棋子 普京偷笑？ 俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军盟友 土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

叙利亚北部的棋手和棋子 死灰复燃? 恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。 作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack



土耳其针对美国支持的叙利亚民主力量(主要组成部分是库尔德人民保卫军)的军事行动已导致近30万人流离失所。土耳其及土耳其支持的叙利亚反对派武装控制了叙利亚东北部的大片地区，土耳其将在这里兴建大批居住设施，以安置100万名叙利亚难民。叙利亚库尔德人认为，该计划相当于人口工程和种族清洗。埃尔多安说土耳其不是针对"库尔德人"，只是针对恐怖组织。土耳其认为库尔德人民保护部队是库尔德工人党(PKK)的分支，库尔德工人党与土耳其政府之间的斗争持续近40年。

埃尔多安表示，土耳其已经花费了400亿美元安置叙利亚难民，他呼吁国际社会提供资金帮助叙利亚人重置家园。欧洲各国政府已否决了为强制遣返难民提供资金的主张。谈到土耳其承担的收容难民的花费，特朗普表示："坦率地说，欧洲应该在很大程度上为此买单。到目前为止，土耳其已经支付了大部分费用。"

欧盟已经与土耳其达成了一项难民协议，承诺提供60亿欧元的援助，其中一半已经支出。埃尔多安多次发出威胁，如果欧盟不提供足够援助，土耳其将被迫为数百万难民"打开通往欧洲的大门"。

文木/杨威廉 (美联社，德新社，路透社)