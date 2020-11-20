特朗普与其女律师彻底“掰了”

（德国之声中文网）特朗普竞选团队宣布，鲍威尔（Sidney Powell）不再为特朗普的法律团队工作，也不再是总统的私人律师。就在上周四（11月19日）举行的一次新闻发布会上，鲍威尔还曾谴责11月3日举行的总统选举存在所谓的欺诈行为。

对操纵选举的无证据指责

这位女律师声称，特朗普实际上以明显的多数击败了他的民主党挑战者拜登。她还怀疑古巴、委内瑞拉和其他“共产主义”国家以黑客手段操纵了选举，从而使选举结果有利于拜登。但是，她没有提供任何证据来证实她的说法。

负责为总统败选打官司的特朗普私人律师朱利亚尼（Rudy Giuliani）在同一新闻发布会上称，是一个“国家阴谋”害得特朗普不能连任。他还称民主党选举获胜者拜登是“骗子”，在关键的一些联邦州进行选举舞弊，以“窃取美国人民的选票”。此外，这位总统律师还对民主党人和记者进行口头攻击，引起轰动。

特朗普始终未承认自己在11月3日的总统大选中失败，并声称选举存在大规模舞弊行为。然而他对此却拿不出任何证据。选举机构和专家坚决驳回了选举舞弊指控并强调，拜登合法赢得大选。迄今为止，特朗普法律团队试图对拜登在几个主要州的胜选进行法律挑战，但都以失败告终。特朗普法律团队已遭受数十次诉讼失败。

李京慧/李鱼(法新社、路透社)

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